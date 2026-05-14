東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7258　高値0.7272　安値0.7231

0.7317　ハイブレイク
0.7295　抵抗2
0.7276　抵抗1
0.7254　ピボット
0.7235　支持1
0.7213　支持2
0.7194　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5936　高値0.5966　安値0.5920

0.6007　ハイブレイク
0.5987　抵抗2
0.5961　抵抗1
0.5941　ピボット
0.5915　支持1
0.5895　支持2
0.5869　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3707　高値1.3719　安値1.3684

1.3758　ハイブレイク
1.3738　抵抗2
1.3723　抵抗1
1.3703　ピボット
1.3688　支持1
1.3668　支持2
1.3653　ローブレイク