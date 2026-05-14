東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7258 高値0.7272 安値0.7231
0.7317 ハイブレイク
0.7295 抵抗2
0.7276 抵抗1
0.7254 ピボット
0.7235 支持1
0.7213 支持2
0.7194 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5936 高値0.5966 安値0.5920
0.6007 ハイブレイク
0.5987 抵抗2
0.5961 抵抗1
0.5941 ピボット
0.5915 支持1
0.5895 支持2
0.5869 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3707 高値1.3719 安値1.3684
1.3758 ハイブレイク
1.3738 抵抗2
1.3723 抵抗1
1.3703 ピボット
1.3688 支持1
1.3668 支持2
1.3653 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7258 高値0.7272 安値0.7231
0.7317 ハイブレイク
0.7295 抵抗2
0.7276 抵抗1
0.7254 ピボット
0.7235 支持1
0.7213 支持2
0.7194 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5936 高値0.5966 安値0.5920
0.6007 ハイブレイク
0.5987 抵抗2
0.5961 抵抗1
0.5941 ピボット
0.5915 支持1
0.5895 支持2
0.5869 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3707 高値1.3719 安値1.3684
1.3758 ハイブレイク
1.3738 抵抗2
1.3723 抵抗1
1.3703 ピボット
1.3688 支持1
1.3668 支持2
1.3653 ローブレイク