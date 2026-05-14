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箱根湯本駅は「特殊設備のデパート」だった！小田急ロマンスカー終着駅が持つ類まれなる実力

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が「【特殊設備のデパート】"はこね"の中心、箱根湯本駅、その実力とは？【構内踏切、1面3線のホーム、2種の軌間・電圧…】■駅攻略」を公開している。動画では、元駅員であるa0氏の視点とnonkyuru氏のナレーションのもと、小田急ロマンスカーの終点であり巨大観光地・箱根の玄関口となっている「箱根湯本駅」の特殊な構造と歴史について詳しく解説されている。



箱根登山鉄道の主要駅である箱根湯本駅は、道路と山に囲まれた手狭な敷地に建てられており、「1面3線と1面1線を合わせた、2面4線の設備を持つかなり特殊な構造」をしている。さらに、同駅を境に小田原方面と強羅方面で路線の性質が大きく異なる点も特徴だ。小田原方面は平坦なルートで直流1500ボルトが採用されている一方、強羅方面は最大80パーミルの急勾配が存在し、直流750ボルトで運行されている。



また、乗り入れる車両に合わせて「軌間（ゲージ）」が2種類存在することも見逃せない。1・2番線は小田急車両用の狭軌、3・4番線は箱根登山鉄道用の標準軌となっており、入生田駅からの区間にはこれらが合わさった珍しい「3線軌条」が敷かれている。動画中盤では駅の歴史にも触れ、東武鉄道の鬼怒川温泉駅と比較しつつ、1日の乗降客数で箱根湯本駅が圧倒している事実や、小田急車両の乗り入れ開始に伴うホーム改修の変遷が語られた。



そのほか、都市部では珍しくなった「構内踏切」が現在も活躍している様子や、ご当地のメロディーが流れる発車ベル、箱根の風景が描かれた床面のタイルなど、駅そのものを楽しむためのユニークな豆知識も豊富に紹介されている。



かつての地上駅舎から橋上駅舎化され、バリアフリー対応や周辺施設との連携も進んだ箱根湯本駅。単なる通過点ではなく、多様な鉄道設備と歴史が詰め込まれた「特殊設備のデパート」としての実力を見事に示した本解説は、次に箱根を訪れる際の視点を大きく変えてくれる有益な知識となっている。