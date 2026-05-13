乃木坂46 金川紗耶さんの1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）が2026年6月30日にリリースされます。



【写真】くしゃっと笑う金川紗耶さんもキュートです！

圧倒的な美しさに、無邪気なキャラクター。パフォーマンスでは抜群のダンススキルでファンを魅了する金川さん。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア南部の港湾都市ドゥブロブニクで撮影されました。アイドル活動のみならず、女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍する彼女の魅力を余すことなく表現しています。



紺碧の海とオレンジ色の屋根が映える街並みが美しく、中世の城壁が残るドゥブロブニクは「アドリア海の真珠」と称され1979年に世界遺産年登録。『紅の豚』や『魔女の宅急便』の舞台のモデルともいわれています。そんな街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込みました。



洋服が大好きな彼女らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ彼女だからこそ着こなせる、衣装の数々にも注目です。先行カットでは、ドゥブロブニクの街で自由気ままにはしゃぐ愛らしい姿やビーチでの休憩中に撮られた、鮮やかなオレンジ色のビキニショット。美貌の彼女をいっそう際立たせる1枚です。くしゃっと笑う自然体なかわいさと、思わず見惚れてしまう洗練された大人の色気。24歳の今だからこそ実現できた、珠玉の写真集になりました。



金川さんは「目標に掲げてきた写真集をついに出させていただくことになりました。海外旅行の経験はほとんどなかったのですが、憧れていたヨーロッパの地で撮影をさせていただいて、心から楽しい時間を過ごせました。キレイな景色を眺めて、美味しいものを食べて、アクティブに動き回って...。撮影していただいた写真を見ていたら、どの瞬間も自分が本当に楽しそうに笑っていて、アイドルとしての金川紗耶の姿だけではなく、1人の人間として素の金川紗耶が表現された1冊になったなと感じています。一緒に海外旅行を楽しんでいる気分を味わいながら、楽しんで見ていただけるとうれしいです！」と喜びを語っています。



【金川紗耶さんプロフィル】

かながわ・さや 2001年10月31日生まれ 24歳 北海道出身 O型 2018年8月、坂道合同オーディションに合格。2018年12月、乃木坂46 4期生のメンバーとしてデビュー。2020年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルにも抜擢。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合にて「きつねダンス」を披露し、大きな話題に。グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演などマルチに活躍の場を広げている。