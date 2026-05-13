京都観光ならここ！進化した「太秦映画村」でグルメも体験型アトラクションも大満足
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【没入感がすごい！】ティンカノ、リニューアルした太秦映画村で“まさかの体験”連発！？
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」のティンカノが、「【まさかの体験…】太秦映画村でやらかしました！！リニューアルして最強の施設に！！」と題した動画を公開。
リニューアルされた 東映太秦映画村 を訪れ、江戸時代の世界に飛び込んだような体験をレポートしている。
動画では、瓦版配りの町人から地図を受け取りながら町歩きを楽しみ、新選組による大迫力のチャンバラショーに感動。
さらに、花札ゲームや18歳以上限定の「丁半博打」など、思わず大人も夢中になる体験型コンテンツにも挑戦した。
そのほか、巨大エヴァンゲリオンのオブジェや、みたらし団子などの食べ歩きグルメも登場。
見るだけでは終わらない、“体験する映画村”へと進化した最新の魅力を伝えている。
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」のティンカノが、「【まさかの体験…】太秦映画村でやらかしました！！リニューアルして最強の施設に！！」と題した動画を公開。
リニューアルされた 東映太秦映画村 を訪れ、江戸時代の世界に飛び込んだような体験をレポートしている。
動画では、瓦版配りの町人から地図を受け取りながら町歩きを楽しみ、新選組による大迫力のチャンバラショーに感動。
さらに、花札ゲームや18歳以上限定の「丁半博打」など、思わず大人も夢中になる体験型コンテンツにも挑戦した。
そのほか、巨大エヴァンゲリオンのオブジェや、みたらし団子などの食べ歩きグルメも登場。
見るだけでは終わらない、“体験する映画村”へと進化した最新の魅力を伝えている。
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