この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【没入感がすごい！】ティンカノ、リニューアルした太秦映画村で“まさかの体験”連発！？

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」のティンカノが、「【まさかの体験…】太秦映画村でやらかしました！！リニューアルして最強の施設に！！」と題した動画を公開。

リニューアルされた 東映太秦映画村 を訪れ、江戸時代の世界に飛び込んだような体験をレポートしている。

動画では、瓦版配りの町人から地図を受け取りながら町歩きを楽しみ、新選組による大迫力のチャンバラショーに感動。

さらに、花札ゲームや18歳以上限定の「丁半博打」など、思わず大人も夢中になる体験型コンテンツにも挑戦した。

そのほか、巨大エヴァンゲリオンのオブジェや、みたらし団子などの食べ歩きグルメも登場。

見るだけでは終わらない、“体験する映画村”へと進化した最新の魅力を伝えている。

YouTubeの動画内容

00:24

江戸の町人から地図をもらって散策スタート
04:54

侍修練所で刀の扱い方を学ぶ体験に挑戦
06:27

大迫力！目の前で繰り広げられる新選組のショー
07:21

花札を使ったカジノ風のゲームに挑戦
13:17

18禁の「丁半博打」で手持ちの木札を失う大惨事に

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