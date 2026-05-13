ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【ヴェルカ】伊藤社長兼GMがCS準決勝「勝利のカギを語る」対戦相手は… 【ヴェルカ】伊藤社長兼GMがCS準決勝「勝利のカギを語る」対戦相手は名門千葉ジェッツ《長崎》 【ヴェルカ】伊藤社長兼GMがCS準決勝「勝利のカギを語る」対戦相手は名門千葉ジェッツ《長崎》 2026年5月13日 19時55分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 長崎ヴェルカはいよいよ15日に、りそなグループBリーグチャンピオンシップ準決勝に臨みます。 対戦相手は名門、千葉ジェッツ。勝利のカギを伊藤社長兼GMに聞きました。 ※詳しくは動画をご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 世界の街並みや平和祈念像も「3Dアート展」旅行気分を味わえるカラフルな立体アート《長崎》 地域のお年寄りにベンチ寄贈「笑顔になってもらえるように」特別支援学校の生徒《長崎》 経常収益5期連続「増収」純利益3期ぶり「減益」十八親和銀行3月期決算発表《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 大阪, 神事, 仏壇, 長野, 上田, 老人ホーム, 訪問介護, ホテル, 住宅, 葬儀