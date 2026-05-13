◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（１３日・福井）

巨人・則本昂大投手（３５）が移籍後初勝利を懸けて先発。２回まで２安打無失点で立ち上がった。

待望の１勝へ、これが５度目の挑戦。初回は１０球で３者凡退に打ち取った。２回は１死から連打を浴びるも、２死一、三塁で田村を遊ゴロ。最初のピンチを切り抜けてグラブをたたいた。

開幕から好投を続けていたが、前回４月２８日・広島戦（東京ドーム）で５回を投げ、ともに移籍後ワーストの１２安打６失点。２敗目を喫した翌日に登録抹消となった。リフレッシュをへて中１４日で帰還。「日数が空いたので、やりたいことはできた」と準備万全でプロ初となる福井のマウンドに上がっている。

◆則本の今季登板（★は敗戦投手、―は勝敗つかず）

４月２日 中日（バンテリンドーム）★７回８５球５安打２失点５奪三振

９日 広島（マツダ）雨天中止

１４日 阪神（甲子園）―６回９３球２安打無失点３奪三振

２１日 中日（長野）―５回９４球１０安打１失点４奪三振

２８日 広島（東京ドーム）★５回９８球１２安打６失点３奪三振