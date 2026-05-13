◆関西学生野球春季リーグ戦 ▽第１節４回戦 関大２―１近大（１３日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

雨天順延で持ち越しとなっていた勝ち点３同士の対戦は、関大が２勝１敗１分で勝ち点を４として優勝へ前進した。

関大の最速１４９キロ左腕・米沢友翔（４年＝金沢）と、近大の最速１５４キロ右腕・宮原廉（４年＝崇徳）のドラフト上位候補の対決に、ネット裏にはＮＰＢ１２球団４７人が集結。巨人は水野雄仁編成本部長、長野久義編成本部参与ら異例の１１人が視察。ヤクルト・青木宣親ＧＭ、中日・荒木雅博球団本部長補佐も姿を見せた。

米沢は２回に３者連続三振を奪うなど快調に飛ばし、６回まで無安打投球。７回の先頭打者に安打を許し、８回２死一塁で打球を右手に受けて降板したものの、３安打１失点。９奪三振で最速は１４８キロだった。

「調子自体は良くなかったけど、ゲームをつくれてよかった。抜けたり、引っかけたりしたけど、試合の中で修正できた」と米沢。６回までの無安打投球も「（３回に失策で許した走者が）ヒットだと思っていたので、意識しなかったことが逆に良かった」と振り返った。

相手先発の宮原は４月４日の１回戦で投げ合い、宮原は８回１失点、米沢は７回１失点。８回降雨コールドで引き分けだった。再戦に勝利し、「（宮原は）いいピッチャーだったので、負けたくない思いがありました。（近大打線は）スイングが強いので、負けないように初球から厳しく強い球を心がけて、内にしっかり投げきることができました」と胸を張った。

巨人・水野編成本部長は「関西を代表する左右の素晴らしい投手の対決。（米沢は）真っすぐも変化球も、うまく操っていた。がむしゃらに投げるのではなく、制球もいい。負けられない試合で結果を出すのは投手として評価できる」と称賛した。

勝ち点を４として、２０２３年秋以来、５季ぶりの優勝が見えてきた。「マウンドに立つ以上は、誰にも譲らない気持ちでやっている。最後まで投げきるつもりでいます」と、エースとしての自覚も十分。１６、１７日の京大戦でも全力投球して、１９９５年以来、３１年ぶりの大学選手権出場をつかみ取る。