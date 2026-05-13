「12年のなかで過去イチの声援でした」…西村が最後のホームゲームでファンへ感謝の言葉

5月11日、『りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26』クォーターファイナルの、千葉ジェッツvs群馬クレインサンダーズのGAME3がLaLa arena TOKYO-BAY（千葉県船橋市）で行われた。負ければシーズン終了となる戦いは激戦の末、72－68でホームの千葉Jが勝利しCSセミファイナルへ駒を進めた。

GAME1で敗れ、チャンピオンシップ初戦で崖っぷちに立たされた千葉Jだったが、2連勝ではね返しCSセミファイナルへ進出した。長きにわたり千葉Jの司令塔を務める富樫勇樹は、「本当に初戦の負けで追い込まれた状態からのこの2勝はすごく大きいと思いますし、今日も我慢強く戦うことができたので、すごくチームとして成長できた試合だったなと思います。長崎でもしっかり自分の仕事をしたいと思います」と、試合後にコメント。チームとして戦えた手応えを言葉にした。

今シーズンの千葉Jは開幕戦から10連勝と好調なスタートを切りながらも、チームの大黒柱であるジョン・ムーニーが負傷離脱するなど激しいシーズンを送った。それでもシーズン最終戦でCSクォーターファイナルのホーム開催権を勝ち取り、ホームの大声援の中で戦うことができた。

富樫とともにチームの主力選手である原修太は、試合後に自身のXアカウントにて「ありがとうございました！ホームの力」と短いながらファンへ感謝を示した。

そして千葉Jで12シーズンを過ごし、今シーズン限りで引退を発表している西村文男は、試合後の会場でのインタビューに答え、「この3日間、僕が12年千葉Jでバスケットさせてもらってるなかで、過去イチの声援でした。ありがとうございます」とコメント。「引き続き一緒に戦ってもらえるとうれしいです。全員で勝ちにいきましょう！」と、自身にとって最後のホームゲームで、1万人を超えるファンへメッセージを送った。

CSセミファイナルの舞台へ進んだ千葉Jは、5月15日より長崎ヴェルカとのシリーズを迎える。



「千葉Jにいた12年間で過去一の声援だった」

ホーム最終戦となった西村文男。

ともに戦ったファンへ、最大級の感謝を届ける。@fumionishimura @CHIBAJETS#Bリーグ #りそなグループ #Bリーグチャンピオンシップhttps://t.co/QcoWxpWo3z pic.twitter.com/WyLX51V1lC

- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) May 11, 2026

【動画】自身最後のホームゲームでファンへメッセージを送る千葉Jの西村文男