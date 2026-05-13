横浜・八景島シーパラダイス、GWの来場者数「＋26％」を報告 松平健とのコラボ企画など実施
横浜・八景島シーパラダイスは4月17日から5月7日のゴールデンウイーク期間、俳優の松平健とのコラボ企画を実施。天候に恵まれたことも奏功し、来場者数が前年同期比プラス26％を記録したことを報告した。
【画像】園内にぎやか！GWの「マツケン」特別企画
特別企画「マツケンまみれゆうえんち」は、園内のあらゆる場所に“マツケン”が出現する過剰没入型エンターテインメント空間として、マツケントレイン、マツケンバブルシューティング、スーパーイワシイリュージョン（マツケンSUNバージョン）など、全11種のコラボコンテンツを展開していた。
また、同企画の一環として、「天候インセンティブ報酬付きGW晴れさせ契約」が締結。GW期間中、晴れの日数に応じて謝礼内容が変動する天候インセンティブ報酬付きの契約で、4月27日の発表イベントにて松平が署名し、締結された。
結果は、GW12日間（2026年4月25日〜5月6日）のうち11日間が晴天となり、雨天はわずか1日（5月1日）のみ。契約条件に基づき、松平への謝礼として、米俵50kgが決定した。
【画像】園内にぎやか！GWの「マツケン」特別企画
特別企画「マツケンまみれゆうえんち」は、園内のあらゆる場所に“マツケン”が出現する過剰没入型エンターテインメント空間として、マツケントレイン、マツケンバブルシューティング、スーパーイワシイリュージョン（マツケンSUNバージョン）など、全11種のコラボコンテンツを展開していた。
結果は、GW12日間（2026年4月25日〜5月6日）のうち11日間が晴天となり、雨天はわずか1日（5月1日）のみ。契約条件に基づき、松平への謝礼として、米俵50kgが決定した。