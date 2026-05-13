フィギュアスケート女子で五輪2大会出場の安藤美姫さんが13日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。フィギュアスケート女子の坂本花織（26＝シスメックス）が同日、地元の神戸市内で行った現役引退会見の中で、結婚していたことを電撃発表したことについて「ハッピーエンドプラスハッピースタート」と、笑顔で祝福した。

会見の最終盤、坂本は「私事ではございますが、先日結婚しました」と報告。会場から大きなどよめきと拍手が起こった。お相手については、「大学時代に出会った方です。同い年です」と説明。「真逆な方で、常に冷静で物事を考える人。でも楽しむことを忘れず、一緒に面白いことをしてくれる人です」と笑顔で語った。フィギュアスケート関係者ではないという。

安藤さんは「彼女らしい引退会見とプラスアルファー。かとめてシンプルに開く、すごくいい。ハッピーエンドアンドハッピースタートみたいな」と語った。ところで、笑いをこらえ切れずに「いや、私も、（会見を）さばいていた方が結構突っ込むなっていうのは気になりましたけど」と笑顔になり、「ずっと支えて、支え合ってのオリンピック、世界選手権。きっと彼女の中では一番支えになっていたんだなと」としみじみ語った。

安藤さんは坂本が4歳から指導を受けてきた中野園子コーチ、グレアム充子コーチとの信頼関係について「もはや、多分、ボーイフレンドのことも、先生も公認の上でサポートされてたと思うので、そういったところでのバランスも素晴らしかったんだなと思います」とも語った。

会見の司会者が、根掘り葉掘りと結婚について聞き出した状況を、恵俊彰が「「さばいていた人が急に、え、どこで知り合ったんですかとか、急にインタビューアーになっていた」と語っていた。