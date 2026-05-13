女優の杉本有美（３７）が１３日に自身のインスタグラムを更新し、再婚と第１子妊娠を発表した。

「ご報告です」と題した文書をアップ。「長年、杉本有美を温かく見守り、応援してくださるファンの皆さま、関係者の皆さまに深く感謝申し上げます」と書き出し「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。杉本は２０１６年に結婚し、１９年に離婚。今回は再婚となる。「また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びとなりました」と第１子妊娠も併せて報告し、ふっくらしたお腹を披露した。

「体調が優れない日が長く続き、初めて経験することばかりで、戸惑いや不安もあります。ですが、ひとつひとつの奇跡に感動し、改めて両親の偉大さを痛感する日々を過ごしております」という。「出産は秋頃を予定しています」と明かし、「落ち着いてからのご報告となりましたこと、ご容赦いただければ幸いです」とファンに呼びかけた。

続けて「今年で芸能生活25周年を迎えることができ、たくさんの出会いや別れがあり、皆様に支えられてきた日々。その節目に、こうしてご報告させていただけることを嬉しく思っております」と心境を記す。「今後も感謝の気持ちを忘れず、より一層努力して参りますので、変わらぬご指導応援を賜りますよう心よりお願いいたします」とメッセージを寄せた。

杉本は１９８９年４月１日、大阪府生まれの３７歳。２００１年に雑誌「りぼん」でジュニアモデルでデビュー。モデルとして「りぼん」「ピチレモン」「ＪＪｂｉｓ」「ＪＪ」などでモデルを経験。当時１５歳という史上最年少で「２００６年三愛水着イメージガール」に選ばれる。その後は女優としてドラマ・映画・舞台・ＣＭなどで活躍。代表作は「炎神戦隊ゴーオンジャー」ゴーオンシルバー須塔美羽役（テレビ朝日）、「ゲゲゲの女房」（ＮＨＫ）など。近年は特に舞台出演に力を入れている。