☆ヤクルト―阪神（１８：００・神宮）ヤクルト＝山野、阪神＝高橋

阪神先発の高橋は開幕から５試合に登板して○−○○○と無傷の４勝。白星は全て完封勝ちで記録しており、４試合連続となれば１９６５年に４試合続けた巨人の城之内邦雄以来、プロ野球６１年ぶりだ。

ここまで登板した５試合は全てデーゲーム。今年の４勝を加えて昼の試合は通算８勝４敗となったが、このうち６勝が完封での白星になる。一方で夜の試合は１７勝１６敗。これまでに完封勝利は一度もない。

もっとも、夜の試合で最後に登板した昨年８月３０日の巨人戦は、５回を２失点で勝利投手になっている。２１年１０月２１日の中日戦からは８連勝中だ。ナイトゲーム初完封での９連勝とともに、６日の中日戦に続く４試合連続の完封勝ちを狙う。

（その他のカード）

☆巨人―広島（１８：００・福井）巨人＝則本、広島＝玉村

☆ＤｅＮＡ―中日（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝島田、中日＝中西

☆ロッテ―日本ハム（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝小島、日本ハム＝福島

☆ソフトバンク―西武（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝藤原、西武＝高橋光

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順