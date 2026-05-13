【ＮＰＢ今日の見どころ】 阪神・高橋が６１年ぶりの４試合連続完封勝利を狙う
☆ヤクルト―阪神（１８：００・神宮）ヤクルト＝山野、阪神＝高橋
阪神先発の高橋は開幕から５試合に登板して○−○○○と無傷の４勝。白星は全て完封勝ちで記録しており、４試合連続となれば１９６５年に４試合続けた巨人の城之内邦雄以来、プロ野球６１年ぶりだ。
ここまで登板した５試合は全てデーゲーム。今年の４勝を加えて昼の試合は通算８勝４敗となったが、このうち６勝が完封での白星になる。一方で夜の試合は１７勝１６敗。これまでに完封勝利は一度もない。
もっとも、夜の試合で最後に登板した昨年８月３０日の巨人戦は、５回を２失点で勝利投手になっている。２１年１０月２１日の中日戦からは８連勝中だ。ナイトゲーム初完封での９連勝とともに、６日の中日戦に続く４試合連続の完封勝ちを狙う。
（その他のカード）
☆巨人―広島（１８：００・福井）巨人＝則本、広島＝玉村
☆ＤｅＮＡ―中日（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝島田、中日＝中西
☆ロッテ―日本ハム（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝小島、日本ハム＝福島
☆ソフトバンク―西武（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝藤原、西武＝高橋光
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順