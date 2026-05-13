スペイン１部レアル・マドリードが次期監督の招聘に向けて、ポルトガル１部ベンフィカを率いるジョゼ・モウリーニョ氏（６３）と最終交渉に入ったと、英メディア「ＢＢＣ」が伝えた。

今シーズン無冠に終わったＲマドリードはアルバロ・アルベロア監督の退任が確実で、来季の新監督に２０１０年から１３年までチームを指揮した名将モウリーニョ氏を後任に指名。クラブ内ではチーム再建に向けて最適な指導者と高く評価しており、これまで代理人のホルヘ・メンデス氏と交渉を行っていたが、いよいよ合意に迫っているようだ。

同メディアは「モウリーニョは明らかに最有力候補であり、Ｒマドリードがこの役職（監督）について交渉を行っている唯一の候補者である」とし、ベンフィカと２年契約を結んでいることについては「彼（モウリーニョ）の契約にはシーズン最終戦を終えて１０日以内であれば、３００万ユーロ（約５億５０００万円）で移籍できる条項が含まれている」という。

モウリーニョ氏はポルトガル１部ポルトの指揮官として欧州チャンピオンズリーグ制覇を成し遂げると、チェルシーやインテル、マンチェスター・ユナイテッドなどビッグクラブの監督を歴任。昨年８月にトルコ１部フェネルバフチェの監督を解任されるも、同９月にベンフィカの指揮官に就任した。来週にも正式発表される見込みだ。