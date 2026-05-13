緑黄色社会、フジテレビ系バレーボールアジア選手権2026中継テーマソングに新曲「晴々」（読み：はればれ）が起用されたことを発表した。

アジア選手権は、アジアバレーボール連盟主催の大会でアジアの中で世界ランク上位12チームが出場する。予選リーグを戦い、上位８チームが決勝トーナメントに進出。優勝チームには「ロサンゼルス2028オリンピック」出場権が与えられる。なお、アジア選手権の優勝チームにオリンピック出場権が与えられるのは今大会からとなる。オリンピック出場をかけ男女日本代表が「今シーズン最大のターゲット」と位置づける大会で、8月21日から8月30日まで中国・天津で女子が、9月4日から13日まで福岡県で男子が戦いを繰り広げる。同大会はフジテレビ系で地上波独占中継される。

「晴々」は、同中継のために書き下ろされた楽曲で、作詞を長屋晴子（Vo）と小林壱誓（G）、作曲を穴見真吾（B）が担当した。2025年夏に楽曲制作に先駆けて、石川祐希・郄橋藍、石川真佑・関菜々巳・佐藤淑乃の5選手に取材を敢行。選手達のバレーに懸ける思い、そしてオリンピックに懸ける思いを聞き、約1年の月日をかけ制作されたという。緑黄色社会にとってアスリートへの事前インタビューを経て楽曲を制作するのは初めての試み。

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◾️緑黄色社会 コメント

アジア選手権2026中継テーマソングとして、『晴々』という曲を制作しました。

完成に至るまで、選手の皆さんにインタビューをさせていただいたり、練習風景や試合の様子を拝見したりしました。

より近くでリアルに、バレーボールというスポーツ、そしてそこに向き合う人たちの想いに触れ、感銘を受けながら制作しました。

試合前に音楽を聴く選手も多いと知り、大事な瞬間の前に自分自身を鼓舞できるような楽曲にしたいという強い想いを込めています。

選手の皆さんやサポーターの皆さんはもちろん、挑戦を前にしたあなたでさえも、晴れやかな気持ちで送り出せる曲であれたら嬉しいです。

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◾️「晴々」

作詞：長屋晴子・小林壱誓 作曲：穴見真吾 編曲：川口圭太・穴見真吾

※アジア選手権2026中継テーマソング ▼タイアップ情報

放送局 ：フジテレビ系

プロデューサー：黒崎遼

ディレクター ：中村明博

制 作 ：フジテレビ

・X：https://x.com/fujitv_volley1

・Instagram：https://www.instagram.com/fujitv_volleyball/

・TikTok：https://www.tiktok.com/@cxvolleyball88

◾️＜緑黄色社会アリーナツアー2026＞

2026/9/19（土）・20（日）｜千葉｜LaLa arena TOKYO-BAY

2026/10/10（土）・11（日）｜福岡｜マリンメッセ福岡A館

2026/10/23（金）・24（土）｜大阪｜大阪城ホール

2026/11/13（金）・14（土） ｜愛知｜IGアリーナ

2026/12/5（土）・6（日）｜神奈川｜横浜アリーナ ▼チケット

全席指定：11,000円（税込）

◾️「章」

配信：https://erj.lnk.to/aOFGTp

作詞：長屋晴子 作曲：穴見真吾 編曲：ha-j・穴見真吾)

※日本テレビ系4月期水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』主題歌

◾️日本テレビ系4月期水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』

日本テレビ系にて毎週水曜よる10時より放送中 Ⓒ日本テレビ ▼キャスト

波瑠 麻生久美子

胗俊太郎 作間龍斗・渋川清彦 田中直樹 ▼スタッフ

原 作：秋吉理香子『月夜行路』(講談社文庫)

脚 本：清水友佳子

音 楽：Face 2 fAKE

主題歌：緑黄色社会「章」

チーフプロデューサー：道坂忠久

プロデューサー：水嶋陽 小田玲奈 松山雅則

トランスジェンダー表現監修 ：西原さつき 若林佑真 白川大介

演 出：丸谷俊平 明石広人

制作協力：トータルメディアコミュニケーション

製作著作：日本テレビ ▼Info

公式サイト：https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/

X：https://x.com/getsuyakouro

Instagram：https://www.instagram.com/getsuyakouro

TikTok：https://www.tiktok.com/@getsuyakouro ▼イントロダクション

仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦 沢辻涼子。

45歳の誕生日…彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ 野宮ルナ。

ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな会話と、服装や持ち物から、家族構成や夫の職業、20年前の“ある後悔”まで見抜いてみせる。

そして、なかば強引に大阪へ連れ出すが…そこで待ち受けていたのは―――

まさかの殺人事件！

夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎…

ルナは、文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく！

謎解きを楽しみながら教科書でおなじみの名作文学から生きるヒントを学べる！

あの日の葛藤、選択、後悔…人生を振り返って今よりちょっとだけ自分を愛せるようになる

笑って泣ける痛快文学ロードミステリーです。 ▼原作

『月夜行路』

四十五歳の誕生日、孤独な主婦の沢辻涼子は家を出た。偶然出会った美しいバーのママ・野宮ルナは、深い文学知識と洞察力を活かした推理で、かつての恋人への涼子の思いを言い当てる。最愛の彼はなぜ涼子のもとを去ったのか？ 二人が始めた元彼探しの旅先で、明らかになる秘密とは。涙のサプライズエンディング！

4/15(水)発売予定 講談社文庫 定価：本体730円(税別) 『月夜行路 Returns』

元彼探しの旅から戻った涼子が再びルナを訪ねたとき、店に届いた古いノートパソコン。誰が、何のために送ってきたのか。涼子は、パソコンを開くパスワード探しを手伝うことに。行く先々で事件に巻き込まれながら、パスワードを試していく二人。願いを込めた仕掛けに挑めるチャンスは、5回。鍵を握るのは、1冊の本。

4/22(水)発売予定 講談社 定価：本体1,600円(税別)