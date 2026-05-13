ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行った。会場にはサイン入りの白いスケート靴が飾られ、報道陣には感謝の言葉を“直筆”でつづったメッセージカードが贈られた。

ミラノ・コルティナ冬季五輪で日本史上初めてペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦・木原ペアとは、結果的に同じシーズンでの引退となった。りくりゅうについては「引退することは割と前から聞いてはいたので、いつニュースに出るかは知らなかったんですけど、今季でというのは2人と話していたことなので、ラスト一緒に頑張ろうねと話していた」と明かした。

五輪の個人戦フリーが終わって3人で集まった際は「やっと終わった〜とみんなで言ってた。凄く晴れ晴れとした顔で、まったく悔いなくという感じだった」そうで、テレビで見たというりくりゅうの引退会見に「2人らしいなと。（木原）龍一君が泣いてるのを笑ってしまったり、本当におつかれさまという気持ちで見てました」と話した。引退後に3人で遊ぶ予定は？と問われると「予定は決まってないんです」と答えた。

坂本は昨年、シーズン開幕前に今季限りでの現役引退を表明。今年3月の世界選手権がラストダンスとなった。五輪は18年平昌大会に17歳で初出場。22年北京大会で個人で銅メダル、団体で銀メダルを獲得した。今年2月のミラノ・コルティナ大会では個人、団体で銀メダルを獲得。世界選手件は22、23、24年と3連覇を達成し、現役最後の大会となった今年3月に日本勢最多4度目となる優勝を果たした。