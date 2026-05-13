開催：2026.5.13

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 2 - 6 [ヤンキース]

MLBの試合が13日に行われ、オリオールパークでオリオールズとヤンキースが対戦した。

オリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズ、対するヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレンで試合は開始した。

1回表、1番 ポール・ゴールドシュミット 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでヤンキース得点 BAL 0-1 NYY

3回表、4番 コディ・ベリンジャー 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでヤンキース得点 BAL 0-2 NYY、5番 アメド・ロサリオ 2球目を打ってサードへのタイムリーヒットでヤンキース得点 BAL 0-3 NYY、6番 トレント・グリシャム 6球目を打ってセンターへのスリーランホームランでヤンキース得点 BAL 0-6 NYY

6回裏、5番 サミュエル・バサロ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 1-6 NYY、6番 タイラー・オニール 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 2-6 NYY

試合は2対6でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのウィル・ウォーレンで、ここまで5勝1敗0S。負け投手はオリオールズのトレーバー・ロジャーズで、ここまで2勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-13 10:24:11 更新