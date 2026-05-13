― ダウは56ドル高と3日続伸、ディフェンシブ株の一角に買い、ナスダックは3日ぶりに反落 ―

ＮＹダウ 　　　49760.56 ( +56.09 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7400.96 ( -11.88 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26088.20 ( -185.92 )
米10年債利回り　　4.453 ( +0.038 )

ＮＹ(WTI)原油　　102.18 ( +4.11 )
ＮＹ金 　　　　　4686.7 ( -42.0 )
ＶＩＸ指数　　　　17.99 ( -0.39 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　62500 ( -160 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　62520 ( -140 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース