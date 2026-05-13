米国市場データ ＮＹダウは56ドル高と3日続伸 （5月12日）
― ダウは56ドル高と3日続伸、ディフェンシブ株の一角に買い、ナスダックは3日ぶりに反落 ―
ＮＹダウ 49760.56 ( +56.09 )
Ｓ＆Ｐ500 7400.96 ( -11.88 )
ＮＡＳＤＡＱ 26088.20 ( -185.92 )
米10年債利回り 4.453 ( +0.038 )
ＮＹ(WTI)原油 102.18 ( +4.11 )
ＮＹ金 4686.7 ( -42.0 )
ＶＩＸ指数 17.99 ( -0.39 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 62500 ( -160 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 62520 ( -140 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49760.56 ( +56.09 )
Ｓ＆Ｐ500 7400.96 ( -11.88 )
ＮＡＳＤＡＱ 26088.20 ( -185.92 )
米10年債利回り 4.453 ( +0.038 )
ＮＹ(WTI)原油 102.18 ( +4.11 )
ＮＹ金 4686.7 ( -42.0 )
ＶＩＸ指数 17.99 ( -0.39 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 62500 ( -160 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 62520 ( -140 )
※( )は大阪取引所終値比
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