きょう13日（水）は、上空に寒気が残る影響で、本州付近は大気の状態が非常に不安定になりそうです。昼頃から夜にかけて所々で雷雨のおそれがあり、突風やひょうにも注意が必要です。

■本州は昼頃から大気の状態が非常に不安定

本州では上空の寒気の影響で、昼頃から大気の状態が非常に不安定になりそうです。関東など朝は晴れる所もありますが、気温が上がる午後は雨雲がわきやすくなるでしょう。発雷確率は近畿から東北南部にかけて高くなっており、50％以上の所もあります。昼過ぎや夕方は雨雲が発達し、雷雨になるおそれがあります。雷雨になった際は、突風やひょうにもご注意ください。夜は東京など南関東でも雨や雷雨のおそれがありますので、雨具を用意して出かけたり、時間に余裕を持って行動したりなど心がけてください。

■北海道は弱い前線の通過で北から雨

北海道は、千島の東へ進む低気圧からのびる弱い前線がかかり、北から雨が降りそうです。各地とも短い時間の雨でしょう。

■平年を上回る暑さ続く

きょう5月13日（水）の最高気温は、全国的に25℃前後で、高い所は28℃まで上がるでしょう。きのう12日（火）よりも3℃や7℃ほど下がる所もありますが、各地平年並み以上になりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：18℃ 釧路：17℃

青森 ：24℃ 盛岡：26℃

仙台 ：23℃ 新潟：22℃

長野 ：23℃ 金沢：23℃

名古屋：28℃ 東京：27℃

大阪 ：26℃ 岡山：27℃

広島 ：25℃ 松江：25℃

高知 ：25℃ 福岡：24℃

鹿児島：26℃ 那覇：27℃