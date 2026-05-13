世帯年収4000万円超というが…「牛肉よりは豚肉や鶏肉を選んでしまう」 港区で質素に暮らす40代男性のリアル

世帯年収がいくら上がっても、生活水準を変えずに淡々と暮らすもいる。投稿を寄せた東京都の40代男性（専門職）は、自身の年収が1400万円で妻は700万円。さらに配当や不動産の賃料収入を合わせると世帯年収は4000万円を超えるという。

しかし、結婚して20年経つ今も「結婚当初とはお互い収入も全く違いますが、生活水準はそれほどあげていません」と明かす。

「食費、生活費は10万、オーケーやコストコ、ロピアなどを主に活用」

男性は不動産投資関係の仕事をしており、妻はインハウスデザイナー。夫婦共働きで高校生と大学生の息子を育てている。日々の生活費について、こんなリアルな金銭感覚を語った。

「食費、生活費は10万、オーケーやコストコ、ロピアなどを主に活用し、牛肉よりは豚肉や鶏肉を選んでしまう、というような買い方をしてます。自宅のマンションは港区の築50年ほどの旧耐震（耐震診断の結果耐震基準は満たしていますが）をリノベーションして住んでます。月々の支払いは管理費等含め15万円ほど、車は駐車場代が高いのでタイムズカーシェアです」

これだけの高収入があれば港区のタワマンに住んで高級車を乗り回せそうだが、堅実といえる。固定費を極力抑えるのには、明確な理由があるようだ。

「教育資金の捻出については不自由しない」

「妻も私も固定費にお金をかける、という価値観もなく、教育費や大好きな旅行、親孝行など気兼ねなく行える余剰金をなるべく多くと考えています」

日々の食費や住居費を徹底して抑える分、自分たちが価値を感じる部分にはしっかりお金をかけている。

「大学生の長男は高校大学は私立、次男は私立の中高一貫校に通ってますが、留学にいったり教育資金の捻出については不自由しないのは親としてよかったなと思ってます」

子どもの教育に躊躇なく課金できるのは、やはり高所得者層ならではだろう。最後に、男性は現在の住環境についてこう綴っている。

「港区内に住んでいるとお金持ちな人はいくらでもいるので常に上には上がいると思ってますが、成金のような人も住んでいる周りには少なく、いさかいなども他と比べると少ないなとは感じます」

高収入のお金の管理には厳しいと言われることもあるが、まさにその通りのようだ。

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