「大好きじゃんwww」北村匠海が“神様”と敬う人気俳優とは？ 「皇室の方かと思ったww」「尊すぎます」
俳優の北村匠海さんは5月11日、自身のInstagramを更新。「神様」と敬う人気俳優の写真を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】北村匠海が“神様”と敬う人気俳優
ファンからは「ほんとにwww大好きじゃんwww」「らぶだね」「皇室の方かと思ったww」「名前の通り神様ですね」「神々の共演！」「尊すぎます」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】北村匠海が“神様”と敬う人気俳優
「名前の通り神様ですね」北村さんは、出演中のドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）のオフショットを投稿。俳優の神木隆之介さんがアップになった写真を「神様です」と紹介しました。北村さんのカメラに向かって神木さんがピースサインをしていると思うとほほ笑ましいです。
ドラマ公式Instagramにはツーショットも！同ドラマの公式Instagramアカウントでも、オフショットを公開中。4月21日には、白い防護服に覆われた北村さんと神木さんのツーショットを投稿しています。ファンからは「2人とも可愛い」「自撮りとか最高ですやん」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)