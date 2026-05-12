【W杯回顧録】第20回大会（2014年）｜「１−７」の悪夢…開催国ブラジルを襲った悲劇。メッシ躍動、日本は惨敗。その大会の裏にあった“国民の不満”
北中米ワールドカップが６月11日に開幕を迎える。４年に一度、これまでも世界中のサッカーファンを魅了してきた祭典は、常に時代を映す鏡だった。本稿では順位や記録の先にある物語に光を当て、その大会を彩ったスター、名勝負、そして時代背景などをひも解いていく。今回は2014年の第20回大会だ。
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●第20回大会（2014年）／ブラジル開催
優勝：ドイツ
準優勝：アルゼンチン
【得点王】ハメス・ロドリゲス（コロンビア）：６得点
王国ブラジルでも、全ての国民がサッカーを最優先に考えているわけではなかった。
南米に36年ぶり、ブラジルには64年ぶりにやって来たワールドカップだった。だが医療、教育、交通機関などの整備が立ち遅れた状況で、大会開催に巨額の資金投入への不満を抱いた国民が、大規模な抗議デモを展開。彼らはこんなスローガンを掲げた。
「スタジアムはFIFA基準があっても、この国の病院にはない」
開催年を迎える頃には、反対派が半数近くを占めるようになった。
ただし反面、代表チームへの期待は膨らんでいた。2002年日韓大会でブラジルを５度目の優勝に導いたルイス・フェリペ・スコラーリを再び監督に据え、堅守からネイマールを軸とする攻撃に繋げる戦い方で、前年にはコンフェデレーションズカップで３連覇を達成。特に決勝では前回王者のスペインを３−０で下していた。
だが実は歴史的にも、コンフェデとワールドカップの相関関係は芳しくなかった。ブラジルは、過去３度、コンフェデ制覇の翌年にワールドカップに臨んだが、1998年大会の準優勝が最高で、他国を見渡しても「コンフェデ→ワールドカップ」の連覇は前例がなかった。
重圧を担うブラジルは、さすがに開幕戦では硬さが目立った。開始11分には、マルセロのオウンゴールでクロアチアに先制を許してしまう。しかし、29分にはネイマールがドリブルから目の前のDFの股を抜くシュートで息を吹き返す。
物議を醸したのは71分のシーンだった。エリア内でクロアチアのデヤン・ロヴレンがフレッジを倒したとして、西村雄一主審はブラジルにPKを与える。クロアチアのニコ・コバチ監督は「あれがPKなら、サッカーは辞めてバスケットでも始めるよ！」と激高したほどだった。ブラジルは、ネイマールがPKを決めて逆転。アディショナルタイムにもオスカーが追加点を挙げ、結果的には順調に滑り出した。
続くメキシコ戦は分けるが、３戦目のカメルーン戦では再びネイマールが２ゴールの活躍を見せて４−１で快勝。グループＡを首位通過すると、ラウンド（R）16では過去３度、ノックアウトステージで全て３ゴール以上を挙げ完勝しているチリと対戦した。だがこの大会のチリは「お得意様」ではなかった。
18分、ブラジルがCKから最後はダビド・ルイスが押し込んで先制するが、チリも32分にアレクシス・サンチェスが帳消しにして延長戦に突入。チリはポゼッション、パスの総数ともにブラジルを上回り、終了間際にはマウリシオ・ピニージャのシュートがクロスバーを叩く。ほんの数センチずれていればチリに勝利が転がり込むところだった。結局PK戦に突入した試合は、ブラジルの守護神ジュリオ・セザールが立て続けに２人を止め、最後はチリ５人目のキッカー、ゴンサロ・ハラのキックがポストを叩き、開催国に勝利を譲ることになった。
日本代表は前回大会後に、ウディネーゼでの躍進を基盤にミランでスクデット経験も持つアルベルト・ザッケローニを新監督に招聘。一方で香川真司、本田圭佑、長友佑都、内田篤人、吉田麻也など北京五輪組が次々に欧州で躍進を遂げ、アジアカップを制しアルゼンチンやフランスにも勝利。札幌ではライバルの韓国を３−０で圧倒し、ワールドカップ最終予選でも従来とは次元の異なる大勝も記録した。
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●第20回大会（2014年）／ブラジル開催
優勝：ドイツ
準優勝：アルゼンチン
【得点王】ハメス・ロドリゲス（コロンビア）：６得点
南米に36年ぶり、ブラジルには64年ぶりにやって来たワールドカップだった。だが医療、教育、交通機関などの整備が立ち遅れた状況で、大会開催に巨額の資金投入への不満を抱いた国民が、大規模な抗議デモを展開。彼らはこんなスローガンを掲げた。
「スタジアムはFIFA基準があっても、この国の病院にはない」
開催年を迎える頃には、反対派が半数近くを占めるようになった。
ただし反面、代表チームへの期待は膨らんでいた。2002年日韓大会でブラジルを５度目の優勝に導いたルイス・フェリペ・スコラーリを再び監督に据え、堅守からネイマールを軸とする攻撃に繋げる戦い方で、前年にはコンフェデレーションズカップで３連覇を達成。特に決勝では前回王者のスペインを３−０で下していた。
だが実は歴史的にも、コンフェデとワールドカップの相関関係は芳しくなかった。ブラジルは、過去３度、コンフェデ制覇の翌年にワールドカップに臨んだが、1998年大会の準優勝が最高で、他国を見渡しても「コンフェデ→ワールドカップ」の連覇は前例がなかった。
重圧を担うブラジルは、さすがに開幕戦では硬さが目立った。開始11分には、マルセロのオウンゴールでクロアチアに先制を許してしまう。しかし、29分にはネイマールがドリブルから目の前のDFの股を抜くシュートで息を吹き返す。
物議を醸したのは71分のシーンだった。エリア内でクロアチアのデヤン・ロヴレンがフレッジを倒したとして、西村雄一主審はブラジルにPKを与える。クロアチアのニコ・コバチ監督は「あれがPKなら、サッカーは辞めてバスケットでも始めるよ！」と激高したほどだった。ブラジルは、ネイマールがPKを決めて逆転。アディショナルタイムにもオスカーが追加点を挙げ、結果的には順調に滑り出した。
続くメキシコ戦は分けるが、３戦目のカメルーン戦では再びネイマールが２ゴールの活躍を見せて４−１で快勝。グループＡを首位通過すると、ラウンド（R）16では過去３度、ノックアウトステージで全て３ゴール以上を挙げ完勝しているチリと対戦した。だがこの大会のチリは「お得意様」ではなかった。
18分、ブラジルがCKから最後はダビド・ルイスが押し込んで先制するが、チリも32分にアレクシス・サンチェスが帳消しにして延長戦に突入。チリはポゼッション、パスの総数ともにブラジルを上回り、終了間際にはマウリシオ・ピニージャのシュートがクロスバーを叩く。ほんの数センチずれていればチリに勝利が転がり込むところだった。結局PK戦に突入した試合は、ブラジルの守護神ジュリオ・セザールが立て続けに２人を止め、最後はチリ５人目のキッカー、ゴンサロ・ハラのキックがポストを叩き、開催国に勝利を譲ることになった。
日本代表は前回大会後に、ウディネーゼでの躍進を基盤にミランでスクデット経験も持つアルベルト・ザッケローニを新監督に招聘。一方で香川真司、本田圭佑、長友佑都、内田篤人、吉田麻也など北京五輪組が次々に欧州で躍進を遂げ、アジアカップを制しアルゼンチンやフランスにも勝利。札幌ではライバルの韓国を３−０で圧倒し、ワールドカップ最終予選でも従来とは次元の異なる大勝も記録した。