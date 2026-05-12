【W杯回顧録】第20回大会（2014年）｜「１−７」の悪夢…開催国ブラジルを襲った悲劇。メッシ躍動、日本は惨敗。その大会の裏にあった“国民の不満”

【W杯回顧録】第20回大会（2014年）｜「１−７」の悪夢…開催国ブラジルを襲った悲劇。メッシ躍動、日本は惨敗。その大会の裏にあった“国民の不満”