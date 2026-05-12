『トイレの失敗』が目立ったら疑うべき病気5つ

猫は縄張り意識が強く、とても綺麗好きな動物です。本来であれば詝所定の場所以外で排泄することはほぼない詝といえるほどの取り決めが自身の中にあるものなのです。

つまり、粗相をすること自体がイレギュラーということ。ここ最近愛猫がトイレを外すと感じたら、何らかのトラブル（不調）に見舞われているかもしれないと気にかけてあげてください。

ということで今回は、『トイレの失敗』が目立つときに疑ってほしい病気を5つ紹介いたします。あわせてそれぞれの病気を見極めるサインや、適切な対処法についても解説いたします。

1.尿路疾患（尿路結石・膀胱炎など）

トイレの失敗が目立ってきた猫の年齢が若い場合は、まず『尿路疾患』を疑いましょう。

猫は非常にデリケートな動物なので、些細なストレスから『特発性膀胱炎（原因不明の膀胱炎）』を発症することがあります。

また、『ストルバイト結石』というタイプの尿管結石も比較的身近な病気です。他にも『シュウ酸カルシウム結石』など、治療が困難な尿路結石もあるため注意が必要です。

いずれの病気も頻尿・トイレの失敗・排尿時に力むなどの症状が現れます。痛みで排泄中に唸り声を発することもあります。

何度もトイレに行っているのにもかかわらず、尿が出ないという特徴もありますが、排泄ができなくなると1～2日で命に関わる救急疾患なので、これらの状況に出くわした際は速やかに動物病院に連れて行ってください。

2.糖尿病

糖尿病は詝人間の病詝というイメージが強いかもしれません。

しかしながら猫も、運動不足や不適切な食事（欲しがるままに与える・間食が多い）、遺伝的な要因などから糖尿病になることがあります。

そして糖尿病を発症した猫には多飲多尿という症状が現れます。これは余分な糖を尿から排出する際に尿量が増加することで体が脱水し、この脱水を補うために飲水量が増加してしまう症状です。

実はこの『多尿』こそがトイレの失敗につながりやすいのです。本人（猫）が自覚している以上に尿意が発生するため、トイレに間に合わないことがあると理解してあげてください。

先ほどの尿路疾患とは異なり、ここでの失敗は明らかに尿が漏れた形跡があるはずです。しっかりと治療を受けるのはもちろんのこと、トイレの動線の見直しや個数を増やすなどの対応をしてみてください。

3.慢性腎臓病

慢性腎臓病を発症した猫にも多飲多尿が現れます。ここでの要因はネフロン（腎臓内にある濾過装置）の故障です。

ネフロンに不具合が生じると、本来であれば再利用される水分すら尿として排出されるという現象が起こります。これによって猫の体では、常に脱水状態が続きます。

原理としては、ネフロンの不具合で脱水する→喉が渇く→大量の水を飲む→摂取した水分のほぼ全てが尿として出てしまう→必要な水分が残らないの負の連鎖がループするものになります。

すると結果的にトイレが間に合わず、失敗につながってしまいます。やはり適切な治療を受けること、糖尿病への対応と同様にトイレを増やす、トイレに行きやすい環境を整える、などの工夫をすることが大切です。

4.関節炎

痛みや腫れが生じ、四肢の動きが悪くなる関節炎。猫の場合は実に、12歳以上の90％は何らかの形で関節炎を持っているといわれています。

そしてこの関節炎もまた、トイレの失敗の原因の1つに含まれます。これまで紹介した病気に当てはまらないケースや、10歳を超えるシニア猫に突如粗相が見られた場合は、関節のトラブルを疑ってみてください。

関節炎によってトイレの失敗が生じる一番の理由は『痛み』です。スポーツのやり過ぎで全身が筋肉痛になった状態を思い浮かべてみてください。トイレに行くことすら苦痛になりますよね。

また骨折や捻挫によってスムーズに動けない状況を想像してみてください。経験がない場合はインフルエンザで節々が痛い状態などを想像してみてください。

思うように動けない、スムーズに体が動かせない状態ではトイレに行くことが億劫になりますよね。

関節炎を持つ猫の日常はこれに相当するか、それ以上の苦痛があるものと理解してあげてください。

まずは診察を受けること、そして適切な治療を受けること。現在は関節炎に特化した痛み止めの注射薬を取り扱っている病院もあります。関節炎の多くは根本的な完治が困難ですが、痛み止めとの相性が良ければ痛みが改善され、若い猫と同様にイキイキとした生活を取り戻すことができるでしょう。

どの病気においてもいえることですが、違和感を覚えたら獣医さんに相談することが大切です。

5.認知機能の低下

実は加齢とともにダメージを受ける部位がもう1つあります。それは『脳』です。脳はこの世に誕生してから常にフル稼働で生活を支え続けているものです。

そんな脳も、15歳を超えるハイシニアになる頃には徐々にはたらきが悪くなっていきます。その結果、認知症のような病態である『認知機能の低下』が起こるのです。

猫の身に認知機能の低下が生じると、何度も食事の催促をする・現在地と目的地が室内で分からなくなる・家具の隙間から出られなくなる・粗相をするなどの症状が現れます。

加えて同じ場所をクルクル回る旋回や、一定の場所を行き来する徘徊などが見られます。この過程でトイレの場所も分からなくなるので、自ずとトイレの失敗が増えるのです。

残念ながら有効な治療法はありません。その代わり、いくつか対処法があります。代表的なものをピックアップしておくので参考にしてください。

サークル生活に切り替える

粗相の場所が限定されるので掃除が楽

居場所が把握しやすい

優しく声掛けをする

愛猫が安心する

不安解消は認知症の悪化を緩やかにする

2番目は直接的な対処法ではないものの、不安を取り除くという大切な役割があります。尚、サークルは子ども用のプールでも代用可能です。内部に怪我するような突起物がないか、はまって出られないような構造でないか、など安全性をよく考慮して選んでください。

高齢によってジャンプをすることがなくなるので、その場に入りやすいサークルのほうがケアがしやすくなるでしょう。

トイレを置くのではなく、ペットシートを敷き詰めて排泄してもらうようにしてみてください。

まとめ

猫は元来、排泄はトイレでできる動物です。したがって、トイレの失敗は珍しいことと念頭に置いておいてください。

今回は中でも疑ってほしい病気（粗相の原因として多い病気）を5つ紹介いたしました。

この病気以外にも、同居猫との折り合いが悪い・トイレの砂が気に入らない・トイレ自体が気に入らないなど『トイレの失敗』につながる要素はそこかしこに転がっています。

ここ最近トイレの失敗が増えたと思ったら、まずは『なぜ？』と疑問視するところからスタートしてください。不調がある場合や原因が全く分からない場合は迷わず動物病院に相談するようにしてくださいね。

くれぐれも叱ることは控えましょう。語気が強ければその分、排泄することに恐怖を覚えてしまいます。この情報が、多くの飼い主さんのお役に立てれば嬉しいです。

(獣医師監修：唐野智美)