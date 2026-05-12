タレントの堀ちえみが11日に自身のアメブロを更新。娘・彩月さんとその彼氏から母の日のプレゼントをもらったことを報告した。

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この日、堀は「Sくんと彩月から、母の日のプレゼント」と切り出し「嬉しすぎて、パッケージを撮り損ねてしまいました」とコメント。プレゼントされたハンディファンについて「一度も買ったことがなく、これが欲しいと思っていた」「毎年どれを購入すればいいか悩み、夏を過ごしていました」と、かねてから欲しかった品であることを明かした。

続けて、彩月さんが紫色のファンを選んだ理由について「何色かある中で、これが一番お母さん色かと思ったから、これにした!!!」と言っていたと説明。さらに「しかもフレグランスを取り付け、風と共に香りが ホワイトムスク。この香りも選んでくれたそう」と機能についても触れ「あとストラップもいただきました!!!」と報告した。

最後に「メッセージも嬉しかった」と喜び「今度これ持って、何年振りかに一緒にディズニーランドかシー行こうね」と彩月さんへ呼びかけ「今年の母の日も最高に嬉しかった 感謝！」とつづり、ブログを締めくくった。