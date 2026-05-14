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初任給だけで選ぶと人生が詰む。就活で本当に見るべき指標とは「自分の幸せに直接関わる数字」だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

就活系YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【27卒/28卒】「初任給だけ選ぶと人生詰みます。」就活のプロが語る企業選びに潜む意外な罠！｜企業研究・給料・大手」を公開した。動画では、『確実内定』の著者であるトイアンナ氏が、就活生が陥りやすい企業選びの罠と、入社後の後悔を防ぐために本当に見るべき5つの指標について解説している。



近年、初任給のベースアップを行う企業が増加し、高水準の給与を提示する企業に就活生の注目が集まっている。しかしトイアンナ氏は「初任給が上がったからといって暮らしが豊かになるとは限らない」と指摘する。提示される初任給の額面だけでなく、家賃補助や交通費、各種手当を含めた「実質年収」を把握する重要性を説いた。例えば、月に20万円の家賃補助があれば、手取りには年間240万円もの差が生まれる。この実質年収を正確に知るためには、内定を獲得した後にOB・OG訪問を行って確認するのが有効である。また、いくら実質年収が高くても、3年以内に退職してしまえば意味がないため、四季報などで「3年後離職率」を確認し、長く働き続けられる環境かを見極めることも不可欠だという。



続いて、給料を時給換算で把握するための「平均残業時間」の重要性に言及した。年収が高くても残業時間が長ければ、自分に見合った働き方とは言えない。さらに、就活口コミサイトなどで平均残業時間を確認する際の注意点として、契約社員や一般職など全職種の数字が混ざっている可能性を挙げ、「自分が行くだろう職種・業種の平均残業時間」をピンポイントで確認するよう促した。これに加え、「有休取得率」の高さも実質的な時給を押し上げる要素になるため、企業がどれくらい休める環境なのかも重視すべきだと語った。



さらに、将来の給与の伸び幅を把握するための指標として「30歳モデル年収」を提示した。初任給が高くても30歳まで給与が横ばいの企業がある一方で、最初は低くても30歳で大きく給与が伸びる企業も存在する。動画の終盤では、これら5つの指標を総合的に見ておすすめな業界として、インフラや大学職員などの保守的で離職率が低い業界を挙げた。



最後にトイアンナ氏は、会社のビジョンに共感して入社を決める就活生が多いことに理解を示しつつ、「自分の幸せに直接関わる数字もチェックしておこう」と総括した。理想だけを追うのではなく、現実的な待遇を示すデータを冷静に見極める視点を持つことが、人生を左右する企業選びにおいて欠かせない知識だと言える。