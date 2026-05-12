八村塁が25得点の活躍も惜敗…レイカーズ4連敗で敗退、サンダーが西決勝に進出

5月12日（現地時間11日）、「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナル第4戦がクリプト・ドットコム・アリーナで行われ、ロサンゼルス・レイカーズは110－115でオクラホマシティ・サンダーに敗れた。サンダーは4連勝でシリーズを突破し、カンファレンス・ファイナル進出を決めた。

崖っぷちに追い込まれていたレイカーズは、ビハインドを背負う時間帯が続いたなか、第3クォーター後半から一進一退の攻防に持ち込んだ。6点ビハインドで迎えた第4クォーター残り41秒には、八村塁が4点プレーを決めるビッグプレーも披露。連覇へ邁進する強豪相手に最後まで食い下がった。

しかし、レイカーズは3点差で迎えた残り12秒、タイムアウト後のオフェンスで、この試合25得点と好調だった八村をベンチに下げる一幕も。オースティン・リーブスに託した3ポイントは決まらず、あと一歩のところで白星を逃した。

勝利したサンダーは、シェイ・ギルジャス・アレクサンダーがゲームハイの35得点8アシストを記録。エイジェイ・ミッチェルが28得点4スティール、チェット・ホルムグレンが16得点9リバウンド、アイザイア・ハーテンシュタインが5得点10リバウンド5アシストと続いた。

レイカーズはリーブスがチーム最多27得点を挙げ、レブロン・ジェームズは24得点12リバウンドでダブルダブルを達成。八村はチーム最長となる43分11秒の出場で、3ポイント8本中4本成功、フィールドゴール成功率60.0パーセント（9／15本）、25得点、5リバウンド、2アシストを記録したが、チームはカンファレンス・セミファイナルで姿を消すことになった。

■試合結果



オクラホマシティ・サンダー 115－110 ロサンゼルス・レイカーズ



OKC｜21｜28｜31｜35｜＝115



LAL｜26｜19｜39｜26｜＝110







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- NBA Japan (@NBAJPN) May 12, 2026

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