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YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「カレーはもう、これでいい。レンジ5分・チーズ卵のせが旨すぎる」と題した動画を公開しました。包丁や鍋を使わず、電子レンジだけで完結する手軽で絶品なカレーの作り方を紹介しています。



調理はパックご飯を使用し、深めの耐熱容器に温かいご飯を平らに入れるところからスタートします。そこに水、めんつゆ、カレールー1個を加え、ウインナーはハサミでカットしながら投入します。動画内で「味付けは2つだけ！」と強調されるように、極めてシンプルな工程が魅力です。



ラップはかけずに電子レンジで加熱し、ルーが完全に溶けるまでしっかりと混ぜ合わせます。その後、たっぷりの「とろけるチーズ」をのせて、もう一度電子レンジで加熱します。チーズがとろとろに溶けたカレーの真ん中を少し窪ませ、生卵を落としてパセリを散らせば完成です。「とろけるチーズと卵が最高！」と、スプーンで卵を崩しながらすくい上げる映像は、食欲をそそる仕上がりになっています。



「安くて、簡単で、旨い」と、満足感たっぷりの様子です。洗い物も少なく済むため、忙しい日のランチや疲れた日の夕食に試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・温かいご飯（パックご飯など） 180g

・水 200ml

・めんつゆ 小さじ1

・カレールー 1個

・ウインナー 1本（ベーコンやツナでも可）

・とろけるチーズ 2つかみ

・卵 1個

・パセリ（黒胡椒でも可） 適量



［作り方］

1. 温かいご飯を深めの耐熱容器に入れ、平らにならす。

2. 水、めんつゆ、カレールーを入れる。ウインナーはハサミでカットしながら加える。

3. ラップはせずに電子レンジに入れ、500Wで3分40秒（または600Wで3分）加熱する。

4. 加熱後、カレールーが溶けるまでよく混ぜ合わせる。

5. とろけるチーズを上にのせ、再び電子レンジで500Wで1分50秒（または600Wで1分半）加熱する。

6. 加熱後、表面の真ん中を少し窪ませて生卵を落とし、パセリを振りかけて完成。