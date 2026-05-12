日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』公式Xにて、志尊淳と京本大我（SixTONES）のオフショットが公開された。

【写真】オペ着の京本大我＆ニット姿の志尊淳のシンメトリーポーズなど『10回切って倒れない木はない』ショット①②

■柱を境に同じポーズでカメラに凛とした笑顔を見せる志尊と京本

ドラマでキム・ミンソク／青木照役を演じる志尊と、医師・山城拓人役を演じる京本が、片手を大きな柱につき、もう片方の手を腰に当てるポーズを決めており、脚の長さが際立っている。

柱を境に同じポーズで左右対称に向き合いながら、カメラ目線で凛とほほ笑むふたり。京本はスクラブ（オペ着）をまとっており、志尊はグレーのニット＆黒パンツ姿。

コメント欄には「ミンタクかっこよすぎ」「顔面が強い」「壁ドン風ポーズがメロい」「きょものスクラブ姿カリスマ感ある」「イケメンふたりで眼福」などといったファンの声が続々と到着している。

ドラマ公式Xには、志尊と京本がジェンガに挑戦しながらキュートな表情をカメラに向けるカットも公開されている。

■『10回切って倒れない木はない』オフショット

■志尊と京本のジェンガシーン