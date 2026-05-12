花嫁アプリ「PLACOLE＆DRESSY」がこのほど、20代・30代の女性ユーザー210人に対して「理想の義母になって欲しい芸能人」に関する調査を実施。その結果を発表した。



【調査結果】お義母さんと仲がいいのは貴重かも

同アプリの調査では、アプリユーザーの花嫁に「義理のお母さんと仲が良いかどうか」のアンケートを実施。半数以上の75.2%の花嫁が義母と良好の関係を築けているということがわかった。一方で義母との関係に悩む方が一定数存在した。こうした背景から、理想の義母に対する調査が実施された。



3位には、バラエティなどで活躍するお笑いタレント「いとうあさこ」がランクイン。見ているだけで明るく元気な気持ちになれる親しみやすいキャラクターや、身体を張ったロケでも“トゲがない”対応など、“国民の近所の人”と称されるほどの親近感が評価された。ユーザーからは「気を遣わずに話せそうな雰囲気」、「自分の味方になってくれそうな安心感がある」などの意見があがり、理想の義母像として支持された。



2位には、NHK連続朝ドラ「虎に翼」で主人公の母親役を演じたことで話題となった女優の「石田ゆり子」が選ばれた。ドラマ「妻、小学生になる。」での母親役など、演じる母親役の多さも評価をあげた。ナチュラルで押し付けがましくない人柄や、自然体でいられる空気感が、理想の義母像として支持されていた。



栄えある1位には2025年に続いて2年連続で、元宝塚トップスターで女優の「天海祐希」が輝いた。2010年に放送されたドラマ「GOLD」など、ドラマや映画・CMなどで母親役を多数演じたことで「良き母」のイメージが定着したようだ。干渉しすぎず、必要なときに頼れる絶妙な距離感と包容力が理想の義母像として支持された。



4位以下には高嶋ちさ子や内田有紀、薬師丸ひろ子などの名前が挙がった。多くのユーザーからは「優しさ」だけでなく、干渉しすぎない距離感や自分の人生を楽しんでいる自立した姿が、理想の義母像として評価されていた。



（よろず～ニュース調査班）