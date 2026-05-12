ブラジルが予備登録55人を提出

ブラジルサッカー連盟（CBF）は、2026年の北中米ワールドカップ（W杯）に向けて55名の予備登録メンバーリストを国際サッカー連盟（FIFA）に提出した。

2014年ブラジル大会から3大会連続で出場しているFWネイマールがリスト入りした一方で、今年4月に負傷したイングランド・プレミアリーグ、チェルシーの19歳FWエステヴァン・ウィリアンはリスト外となり、最終登録メンバーの26名から外れることが確定した。ブラジル・メディア「ge」が報じている。

同メディアは、「エステヴァンのW杯出場という夢は延期されることとなり、ネイマールは最終メンバーの発表まで期待を抱けることになった。CBFはFIFAに1か月後のW杯へ向けた55人の予備登録リストを提出した」と伝えた。

だが続けて「チェルシーの選手は負傷で欠場が決まり、サントスの10番はカルロ・アンチェロッティ監督の広いリストに入ったが1週間後の最終メンバーには入らないと見られている」と、ブラジルの新旧タレントがそろって最終メンバー入りは逃す見通しを伝えた。

また、記事ではエステヴァンがW杯出場を実現するため、手術を受けずにブラジルへ戻って保存治療を行ってきたが、最終的に決勝トーナメントにも間に合わないと判断されたことを報道。FIFAへ55人のリストを提出する前にコンディションの良い選手達に枠を与えることになったと報じている。

史上最多通算6度目のW杯優勝を目指すブラジルが、どのようなメンバーで大会に臨むかは、決勝トーナメントの初戦で対戦する可能性がある日本にとっても気になるニュース。アンチェロッティ監督は、5月18日に最終メンバーを発表する予定になっているが、ネイマールの名前が入ることはあるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）