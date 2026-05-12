―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月8日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6366> 千代建 　　　　東Ｓ 　 -20.04 　　5/11　本決算　　　-84.86
<5842> インテグラル 　東Ｇ 　 -12.05 　　5/11　　　1Q　　32096.67
<6208> 石川製 　　　　東Ｓ　　 -9.45 　　5/11　本決算　　　-24.11
<6031> ＺＥＴＡ 　　　東Ｇ　　 -7.90 　　5/11　　　1Q　　　　赤転
<7564> ワークマン 　　東Ｓ　　 -7.76 　　5/11　本決算　　　　9.33

<7615> 京都友禅ＨＤ 　東Ｓ　　 -7.75 　　5/11　本決算　　　-53.49
<7192> 日本モゲジＳ 　東Ｓ　　 -7.28 　　5/11　本決算　　　-20.73
<9828> ゲンキＧＤＣ 　東Ｓ　　 -7.25 　　5/11　本決算　　　 12.55
<3143> オーウイル 　　東Ｓ　　 -6.78 　　5/11　本決算　　　-13.64
<6730> アクセル 　　　東Ｓ　　 -6.63 　　5/11　本決算　　　-29.13

<6046> リンクバル 　　東Ｓ　　 -6.33 　　5/11　　上期　　　　黒転
<6678> テクノメデカ 　東Ｓ　　 -4.97 　　5/11　本決算　　　-35.93
<7743> シード 　　　　東Ｓ　　 -4.95 　　5/11　本決算　　　 24.47
<7885> タカノ 　　　　東Ｓ　　 -4.59 　　5/11　本決算　　　 10.00
<3317> フライングＧ 　東Ｓ　　 -4.40 　　5/11　本決算　　　 -8.37

<1807> 佐藤渡辺 　　　東Ｓ　　 -4.37 　　5/11　本決算　　　 -5.04
<6677> エスケーエレ 　東Ｓ　　 -4.07 　　5/11　　上期　　　 15.82
<9854> 愛眼 　　　　　東Ｓ　　 -3.94 　　5/11　本決算　　　　3.67
<4960> ケミプロ 　　　東Ｓ　　 -3.78 　　5/11　本決算　　　　　－
<3577> 東海染 　　　　東Ｓ　　 -3.62 　　5/11　本決算　　　 93.55

<3157> ジオリーブＧ 　東Ｓ　　 -3.60 　　5/11　本決算　　　 -0.83
<7461> キムラ 　　　　東Ｓ　　 -3.06 　　5/11　本決算　　　 14.12
<5603> 虹技 　　　　　東Ｓ　　 -2.76 　　5/11　本決算　　　-14.80
<3447> 信和 　　　　　東Ｓ　　 -2.67 　　5/11　本決算　　　　2.03
<4351> 山田債権 　　　東Ｓ　　 -2.56 　　5/11　　　1Q　　　　赤縮

<9342> スマサポ 　　　東Ｇ　　 -2.41 　　5/11　　上期　　　-46.90
<1826> 佐田建 　　　　東Ｓ　　 -2.41 　　5/11　本決算　　　-17.88
<2763> エフティ 　　　東Ｓ　　 -2.39 　　5/11　本決算　　　　　－
<7634> 星医療 　　　　東Ｓ　　 -2.33 　　5/11　本決算　　　　3.00
<5035> ＨＯＵＳＥＩ 　東Ｇ　　 -2.18 　　5/11　　　1Q　　　100.00

<3970> イノベーショ 　東Ｇ　　 -2.01 　　5/11　本決算　　　　黒転
<6928> エノモト 　　　東Ｓ　　 -1.80 　　5/11　本決算　　　 13.25
<4366> ダイトーケミ 　東Ｓ　　 -1.42 　　5/11　本決算　　　 28.64
<7443> 横浜魚類 　　　東Ｓ　　 -1.27 　　5/11　本決算　　　-15.25
<4404> ミヨシ 　　　　東Ｓ　　 -1.17 　　5/11　　　1Q　　　 89.37

<4736> 日本ラッド 　　東Ｓ　　 -1.06 　　5/11　本決算　　　　3.69
<1447> ＳＡＡＦＨＤ 　東Ｇ　　 -1.00 　　5/11　本決算　　　　4.90
<8835> 太平発 　　　　東Ｓ　　 -0.99 　　5/11　本決算　　　 33.70
<6466> ＴＶＥ 　　　　東Ｓ　　 -0.73 　　5/11　　上期　　　255.06
<8207> テンアライド 　東Ｓ　　 -0.70 　　5/11　本決算　　　　黒転

<5958> 三洋工 　　　　東Ｓ　　 -0.70 　　5/11　本決算　　　 -4.46
<5283> 高見沢 　　　　東Ｓ　　 -0.61 　　5/11　　　3Q　　　 -9.97
<2497> ＵＮＩＴＥＤ 　東Ｇ　　 -0.59 　　5/11　本決算　　　　黒転
<2009> 鳥越粉 　　　　東Ｓ　　 -0.55 　　5/11　　　1Q　　　　2.16
<4925> ハーバー研 　　東Ｓ　　 -0.53 　　5/11　本決算　　　-15.25

<6322> タクミナ 　　　東Ｓ　　 -0.44 　　5/11　本決算　　　　0.47
<130A> ウェリタス 　　東Ｇ　　 -0.22 　　5/11　　　1Q　　　　赤拡
<9820> ジェネックス 　東Ｓ　　 -0.14 　　5/11　本決算　　　 43.15
<7636> ハンズマン 　　東Ｓ　　 -0.12 　　5/11　　　3Q　　　 -4.84
<6248> 横田製 　　　　東Ｓ　　 -0.11 　　5/11　本決算　　　 -8.21

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース