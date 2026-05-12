決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … 千代建、ワークマン、京都友禅ＨＤ (5月11日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月8日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6366> 千代建 東Ｓ -20.04 5/11 本決算 -84.86
<5842> インテグラル 東Ｇ -12.05 5/11 1Q 32096.67
<6208> 石川製 東Ｓ -9.45 5/11 本決算 -24.11
<6031> ＺＥＴＡ 東Ｇ -7.90 5/11 1Q 赤転
<7564> ワークマン 東Ｓ -7.76 5/11 本決算 9.33
<7615> 京都友禅ＨＤ 東Ｓ -7.75 5/11 本決算 -53.49
<7192> 日本モゲジＳ 東Ｓ -7.28 5/11 本決算 -20.73
<9828> ゲンキＧＤＣ 東Ｓ -7.25 5/11 本決算 12.55
<3143> オーウイル 東Ｓ -6.78 5/11 本決算 -13.64
<6730> アクセル 東Ｓ -6.63 5/11 本決算 -29.13
<6046> リンクバル 東Ｓ -6.33 5/11 上期 黒転
<6678> テクノメデカ 東Ｓ -4.97 5/11 本決算 -35.93
<7743> シード 東Ｓ -4.95 5/11 本決算 24.47
<7885> タカノ 東Ｓ -4.59 5/11 本決算 10.00
<3317> フライングＧ 東Ｓ -4.40 5/11 本決算 -8.37
<1807> 佐藤渡辺 東Ｓ -4.37 5/11 本決算 -5.04
<6677> エスケーエレ 東Ｓ -4.07 5/11 上期 15.82
<9854> 愛眼 東Ｓ -3.94 5/11 本決算 3.67
<4960> ケミプロ 東Ｓ -3.78 5/11 本決算 －
<3577> 東海染 東Ｓ -3.62 5/11 本決算 93.55
<3157> ジオリーブＧ 東Ｓ -3.60 5/11 本決算 -0.83
<7461> キムラ 東Ｓ -3.06 5/11 本決算 14.12
<5603> 虹技 東Ｓ -2.76 5/11 本決算 -14.80
<3447> 信和 東Ｓ -2.67 5/11 本決算 2.03
<4351> 山田債権 東Ｓ -2.56 5/11 1Q 赤縮
<9342> スマサポ 東Ｇ -2.41 5/11 上期 -46.90
<1826> 佐田建 東Ｓ -2.41 5/11 本決算 -17.88
<2763> エフティ 東Ｓ -2.39 5/11 本決算 －
<7634> 星医療 東Ｓ -2.33 5/11 本決算 3.00
<5035> ＨＯＵＳＥＩ 東Ｇ -2.18 5/11 1Q 100.00
<3970> イノベーショ 東Ｇ -2.01 5/11 本決算 黒転
<6928> エノモト 東Ｓ -1.80 5/11 本決算 13.25
<4366> ダイトーケミ 東Ｓ -1.42 5/11 本決算 28.64
<7443> 横浜魚類 東Ｓ -1.27 5/11 本決算 -15.25
<4404> ミヨシ 東Ｓ -1.17 5/11 1Q 89.37
<4736> 日本ラッド 東Ｓ -1.06 5/11 本決算 3.69
<1447> ＳＡＡＦＨＤ 東Ｇ -1.00 5/11 本決算 4.90
<8835> 太平発 東Ｓ -0.99 5/11 本決算 33.70
<6466> ＴＶＥ 東Ｓ -0.73 5/11 上期 255.06
<8207> テンアライド 東Ｓ -0.70 5/11 本決算 黒転
<5958> 三洋工 東Ｓ -0.70 5/11 本決算 -4.46
<5283> 高見沢 東Ｓ -0.61 5/11 3Q -9.97
<2497> ＵＮＩＴＥＤ 東Ｇ -0.59 5/11 本決算 黒転
<2009> 鳥越粉 東Ｓ -0.55 5/11 1Q 2.16
<4925> ハーバー研 東Ｓ -0.53 5/11 本決算 -15.25
<6322> タクミナ 東Ｓ -0.44 5/11 本決算 0.47
<130A> ウェリタス 東Ｇ -0.22 5/11 1Q 赤拡
<9820> ジェネックス 東Ｓ -0.14 5/11 本決算 43.15
<7636> ハンズマン 東Ｓ -0.12 5/11 3Q -4.84
<6248> 横田製 東Ｓ -0.11 5/11 本決算 -8.21
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月8日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6366> 千代建 東Ｓ -20.04 5/11 本決算 -84.86
<5842> インテグラル 東Ｇ -12.05 5/11 1Q 32096.67
<6208> 石川製 東Ｓ -9.45 5/11 本決算 -24.11
<6031> ＺＥＴＡ 東Ｇ -7.90 5/11 1Q 赤転
<7564> ワークマン 東Ｓ -7.76 5/11 本決算 9.33
<7615> 京都友禅ＨＤ 東Ｓ -7.75 5/11 本決算 -53.49
<7192> 日本モゲジＳ 東Ｓ -7.28 5/11 本決算 -20.73
<9828> ゲンキＧＤＣ 東Ｓ -7.25 5/11 本決算 12.55
<3143> オーウイル 東Ｓ -6.78 5/11 本決算 -13.64
<6730> アクセル 東Ｓ -6.63 5/11 本決算 -29.13
<6046> リンクバル 東Ｓ -6.33 5/11 上期 黒転
<6678> テクノメデカ 東Ｓ -4.97 5/11 本決算 -35.93
<7743> シード 東Ｓ -4.95 5/11 本決算 24.47
<7885> タカノ 東Ｓ -4.59 5/11 本決算 10.00
<3317> フライングＧ 東Ｓ -4.40 5/11 本決算 -8.37
<1807> 佐藤渡辺 東Ｓ -4.37 5/11 本決算 -5.04
<6677> エスケーエレ 東Ｓ -4.07 5/11 上期 15.82
<9854> 愛眼 東Ｓ -3.94 5/11 本決算 3.67
<4960> ケミプロ 東Ｓ -3.78 5/11 本決算 －
<3577> 東海染 東Ｓ -3.62 5/11 本決算 93.55
<3157> ジオリーブＧ 東Ｓ -3.60 5/11 本決算 -0.83
<7461> キムラ 東Ｓ -3.06 5/11 本決算 14.12
<5603> 虹技 東Ｓ -2.76 5/11 本決算 -14.80
<3447> 信和 東Ｓ -2.67 5/11 本決算 2.03
<4351> 山田債権 東Ｓ -2.56 5/11 1Q 赤縮
<9342> スマサポ 東Ｇ -2.41 5/11 上期 -46.90
<1826> 佐田建 東Ｓ -2.41 5/11 本決算 -17.88
<2763> エフティ 東Ｓ -2.39 5/11 本決算 －
<7634> 星医療 東Ｓ -2.33 5/11 本決算 3.00
<5035> ＨＯＵＳＥＩ 東Ｇ -2.18 5/11 1Q 100.00
<3970> イノベーショ 東Ｇ -2.01 5/11 本決算 黒転
<6928> エノモト 東Ｓ -1.80 5/11 本決算 13.25
<4366> ダイトーケミ 東Ｓ -1.42 5/11 本決算 28.64
<7443> 横浜魚類 東Ｓ -1.27 5/11 本決算 -15.25
<4404> ミヨシ 東Ｓ -1.17 5/11 1Q 89.37
<4736> 日本ラッド 東Ｓ -1.06 5/11 本決算 3.69
<1447> ＳＡＡＦＨＤ 東Ｇ -1.00 5/11 本決算 4.90
<8835> 太平発 東Ｓ -0.99 5/11 本決算 33.70
<6466> ＴＶＥ 東Ｓ -0.73 5/11 上期 255.06
<8207> テンアライド 東Ｓ -0.70 5/11 本決算 黒転
<5958> 三洋工 東Ｓ -0.70 5/11 本決算 -4.46
<5283> 高見沢 東Ｓ -0.61 5/11 3Q -9.97
<2497> ＵＮＩＴＥＤ 東Ｇ -0.59 5/11 本決算 黒転
<2009> 鳥越粉 東Ｓ -0.55 5/11 1Q 2.16
<4925> ハーバー研 東Ｓ -0.53 5/11 本決算 -15.25
<6322> タクミナ 東Ｓ -0.44 5/11 本決算 0.47
<130A> ウェリタス 東Ｇ -0.22 5/11 1Q 赤拡
<9820> ジェネックス 東Ｓ -0.14 5/11 本決算 43.15
<7636> ハンズマン 東Ｓ -0.12 5/11 3Q -4.84
<6248> 横田製 東Ｓ -0.11 5/11 本決算 -8.21
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース