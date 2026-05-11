BE:FIRSTのダンススキルを余すことなく堪能！新曲「Rondo」ダンスプラクティス公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが、5月6日にリリースされた9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」より、収録曲「Rondo」のDance Practice映像を公開した。

■コレオグラフはSOTAとダンサー・Luuny muunyの共作

日本のHIP HOPシーンを代表するプロデューサーChaki Zuluが手がけた本楽曲「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴。

重厚で荘厳なサウンドスケープの上で、BE:FIRSTがデビュー以来培ってきた圧倒的なスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーを展開する。リリック、フロウ、ダンス、存在感すべてでシーンを揺らす、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーとなっている。

5月11日に出演したTBS系『CDTVライブ！ライブ！』では、ダンサーと一緒に「Rondo」をTV初披露。その圧倒的なパフォーマンスで話題沸騰のなか公開された今回のDance Practice映像では、定点で撮影された映像を通して、楽曲の持つ重厚な世界観と彼らの高いダンススキルを余すことなく堪能できる。

コレオグラフはメンバーのSOTAと、今回が自身初のコレオグラフ提供となるダンサー・Luuny muunyの共作。ストイックに魅せる唯一無二のコレオグラフをじっくりと楽しもう。

なおBE:FIRSTは、5月16日・17日に、味の素スタジアムにて自身初となるスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を開催する。

■リリース情報

2026.05.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Rondo」

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Missing」

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/