【ラ・リーガ】バルセロナ 2−0 レアル・マドリード（日本時間5月11日／カンプ・ノウ）

【映像】斜めに落ちる「まさかの直接FK」（実際の様子）

バルセロナのFWマーカス・ラッシュフォードが、衝撃の直接FK弾を叩き込んだ。伝統の“エル・クラシコ”で決めたゴラッソが話題となっている。

バルセロナは日本時間5月11日、ラ・リーガ第35節でレアル・マドリードとのエル・クラシコを迎えた。引き分け以上で2シーズン連続通算29回目の優勝が決まる大事な一戦で、ラッシュフォードは右ウイングで先発出場した。

すると9分、ドリブルを仕掛けたFWフェラン・トーレスがボックス手前で倒されてバルセロナがFKを獲得。ペナルティーエリアのギリギリ、しかも右寄りの位置だったため、DAZNで解説を務めた柿谷曜一朗氏（元日本代表FW）は、「基本的には外から巻きたい。壁を越えさえすれば（GKは）反応できない。（キックスポットが）ゴール幅から出ていて、ファーサイドが遠い。強いキックをファーサイドに蹴ることで落としやすい。ただ、この壁の位置とラッシュフォードのキックで言えば、おそらく壁の上を右から巻くキック（ニアサイド）になるんじゃないですかね」と、予想した。

スポットにボールを置いたラッシュフォードは、短い助走距離をとって一呼吸。するとワンステップで右足を振り抜いた。力強く放たれたボールは、壁の内側を通るファーサイドだった。GKティボー・クルトワが体をいっぱいに伸ばした手をかすめて、斜めに落ちながら左上隅に突き刺さるビューティフルゴールとなった。

「あの助走であの強さとコースはほんとすごい」の声も

決まった瞬間に柿谷氏も、「すげぇ！すごい！ラッシュフォード！そっちに持っていったか！」と驚愕。「騙されましたね。クルトワも壁の上を越える軌道も準備していた。なので、シュートが見えてなかったわけではないですが、完璧なキックでしたね」と大絶賛した。

この衝撃弾には、ファンも大興奮。ABEMAのコメント欄やSNSでは「えぐい！」「ラッシュフォードやばいやろ」「目覚めたわ」「あのスピードであのコースは取れないわ」「助走これだけでこのキック」「あの助走であの強さとコースはほんとすごい」「クルトワからそこぶち抜くんか」「とんでもないゴラッソ」「マジかよラッシュフォード」「止められるGKいないでしょ」「ありえないってラッシュ」など大いに盛り上がった。

ちなみにラッシュフォードは、昨夏にマンチェスター・ユナイテッドから1年ローンでバルサに加入。今夏の動向が注目されているだけに、「バルサ、これはもう買い取ろう」「来季もバルサやろ」「就活頑張りすぎやって」「買い取らない選択肢ないやろ」といった声も見られた。

このゴールで先制したバルセロナは、18分にもフェラン・トーレスが追加点を決めて2−0の完勝。クラシコを制してのラ・リーガ優勝決定はクラブ史上初だった。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）

