スバルの新型BEV！

2026年4月9日にスバルは、新型「トレイルシーカー」を発表しました。新たなバッテリーEV（BEV）に対し、販売店にはどのような反響があるのでしょうか。

トレイルシーカーは、既存の電動SUV「ソルテラ」をベースに開発され、スバルが長年培ってきたスタイルの伝統を継承した、ワゴンSUVタイプのモデルです。

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今回登場したモデルは、BEV専用プラットフォームの恩恵を最大限に活かした設計が特徴です。ボディサイズは全長4845mm×全幅1860mm×全高1675mm、ホイールベース2850mm。最低地上高は210mmを確保しています。

エクステリアは、BEVらしい先進性とアウトドアでの機能性を融合させたラギッドなデザインを採用。6つのシグニチャーランプや発光式の「六連星」オーナメントが、ブランドの存在感を強調します。

インテリアは、14インチの大型ディスプレイを中心に、広がりを感じさせる横基調のインパネデザインで構成。最上級グレード「ET-HS」には、ブルーを基調としたナッパレザーの本革シートが採用されました。

パワートレインは、前後モーターを搭載するAWDモデルでシステム最大出力280kWを発揮し、0-100km／h加速は4.5秒をマーク。74.7kWhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、一充電走行距離は最大で734km（ET-SSのFWD車）を記録します。

また、低温時の充電時間を短縮する「バッテリープレコンディショニング」も導入されました。これにより、低温の時でも充電量10%から80%まで、約28分での急速充電が可能です。

安全面では、予防安全パッケージ「SUBARU Safety Sense」が標準装備。渋滞時のハンズオフを可能にする「Advanced Drive」はET-HSのみ標準装備となっています。

新型トレイルシーカーの価格（消費税込）は、ET-SSのFWD車が539万円、AWD車が594万円、最上級のET-HS（AWD）が638万円となっています。

販売店にはどのような声がある？

それでは、新型トレイルシーカーについて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。スバルの販売店スタッフは、次のように話します。

「発売以来、最も熱心に展示車をご覧いただいているのは、40代後半から50代の、『アウトバック』や『フォレスター』を乗り継いでこられたスバルファンのお客様です。お子様が自立し、これからは夫婦二人で趣味のアウトドアを贅沢に楽しみたいというアクティブな層が多い印象です。

トヨタのBEV『bZ4X』や『bZ4Xツーリング』と比較されるお客様も多いですが、走破性やデザインなどを評価してトレイルシーカーを選ぶ方が多いです。

最低地上高が210mmとbZ4X、bZ4Xツーリングよりも高く確保されており『キャンプ場や雪道での走りを重視する』といった理由で選ばれます。

ほかにも『角ばったデザインが好き』『フロントの目がスタイリッシュでいい』などといったところで評価をされる方もいます」

走破性や角ばったデザインも魅力！

さらに、補助金を活用した実質的な買いやすさについては次のように話します。

「特に東京都にお住いのお客様からは、『補助金が想像以上に手厚く、ガソリン車の上位モデルと変わらない感覚で検討できる』という声を多くいただいています。

東京都では現在、電気自動車（EV）に対して最大60万円のCEV補助金が出ており、さらに国のCEV補助金も併用可能です。

最上級グレードの『ET-HS』は車両本体価格が638万円ですが、これら合計100万円を超える補助金を活用すれば、実質的な負担額は500万円を切るケースも出てきます。

これは、ガソリン車のアウトバックの最上級仕様にオプションを盛り込んだ金額とほぼ同等です。『これだけの加速性能と豪華なナッパレザー内装が、実質500万円前後で手に入るなら、もうガソリン車に戻る理由がない』と、コストパフォーマンスの高さが最終的な背中を押し、成約に繋がっています」

伝統の走破性とBEVの先進性、そして高い質感を兼ね備えたトレイルシーカー。手厚い補助金も追い風となり、スバルファンから合理性を重視する層まで、多くのユーザーの心を掴む新たなフラッグシップとして確かな存在感を示しています。