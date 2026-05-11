ミュージシャンの吉川晃司さんと布袋寅泰さんからなるロックユニット「COMPLEX」の復興支援事業。その寄付金を活用した取り組みが、石川県七尾市のカキ養殖現場で始まっています。



七尾湾に並ぶマガキの養殖かご。



現在、「バスケット養殖」と呼ばれる新しい技術への転換が進んでいます。



石川県漁協協同組合七尾支所・竹内 大生 運営委員長：

「波でこうやって揺れるんですよね、カキが。こんな感じで」





従来は、ホタテの貝殻にマガキの稚貝を付け、海中につるす方法が主流でしたが、このかごを使うことで、品質がアップするといいます。

石川県漁協協同組合七尾支所・竹内 大生 運営委員長：

「成長する殻を削って、殻に行くはずの栄養を身に行かせる」



さらに…



石川県漁協協同組合七尾支所・竹内 大生 運営委員長：

「カキ同士が擦れて付着物が付きにくいカキができる」



生産者にとって負担が大きい貝殻を掃除する作業も軽減でき、生産性の向上にもつながっています。



この原資となるのが「COMPLEX」の寄附。



漁協では、基金を活用して新しい作業船も導入し、年間10万個のブランドカキ「七尾牡蠣」の生産を目指します。

石川県漁協協同組合七尾支所・竹内 大生 運営委員長：

「七尾市の発展のためにもここで沢山のカキを作って、にぎやかな漁港にしていきたい」



石川県漁協七尾支所は、このかごを350個導入していますが、寄付金を活用し、さらに200個増やす計画です。



バスケット養殖では、かごを沈める深さの調節などでカキの成長管理もしやすく、漁協は通年出荷にもつなげたい考えです。

