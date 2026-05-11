2児の母・木下優樹菜「ママにしてくれて本当にありがとう」娘たちとの3ショット公開「大きくなりましたね」「美人オーラ全開」と反響
【モデルプレス＝2026/05/11】元タレントの木下優樹菜が5月10日、自身のInstagramを更新。娘たちとの3ショットを公開した。
【写真】2児の母・芸人の30代元妻「最高の母の日」娘の手料理を前に笑顔の3ショット
木下は「Ririna Makana 私を 君たちのママにしてくれて本当にありがとうございます」と娘2人への感謝の言葉をつづり、娘たちとの写真を投稿。ピンクの花束を抱えた次女を中心に、頬に手を添えてポーズをとる長女と笑顔の木下が並ぶ仲睦まじいショットとなっている。3人の前には、娘たちが作ってくれたという料理が並んでおり、「今日は料理を作ってる姿を見て なんっか急に泣けてきちゃいました【シラフです】本当にありがとう。美味しかったぁ」（※原文ママ）と記している。
また、姉妹でお揃いのワンピースを着用した幼少期の娘たちとの写真なども載せている。
この投稿は「素敵すぎる」「娘さんたち、大きくなりましたね」「もらい泣きしそう」「最高の母の日ですね」「美人オーラ全開」と反響を呼んでいる。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・芸人の30代元妻「最高の母の日」娘の手料理を前に笑顔の3ショット
◆木下優樹菜、娘たちとの3ショット披露
木下は「Ririna Makana 私を 君たちのママにしてくれて本当にありがとうございます」と娘2人への感謝の言葉をつづり、娘たちとの写真を投稿。ピンクの花束を抱えた次女を中心に、頬に手を添えてポーズをとる長女と笑顔の木下が並ぶ仲睦まじいショットとなっている。3人の前には、娘たちが作ってくれたという料理が並んでおり、「今日は料理を作ってる姿を見て なんっか急に泣けてきちゃいました【シラフです】本当にありがとう。美味しかったぁ」（※原文ママ）と記している。
◆木下優樹菜の投稿に「大きくなりましたね」と反響
この投稿は「素敵すぎる」「娘さんたち、大きくなりましたね」「もらい泣きしそう」「最高の母の日ですね」「美人オーラ全開」と反響を呼んでいる。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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