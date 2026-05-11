終盤を迎えているJ1百年構想リーグです。ファジアーノ岡山はきのう（10日）、アウェーでヴィッセル神戸と対戦しました。

前回の長崎戦で敗れ、勢いを取り戻したい岡山。相手はJ1昇格後ファジアーノが勝利したことのない強敵、ヴィッセル神戸です。前半28分、左サイドから江坂が入れたクロスに反応したのは鈴木！J1初ゴールとなる鈴木の左足で先制点を奪います。





前半終了間際の43分、白井のクロスに江坂がヘディングであわせて追加点。リードを広げ神戸を寄せ付けません。

後半にも追加点が生まれます。44分、ファジアーノのカウンターでボールは一気に前線へ。そして末吉からのクロスに合わたのは木村。3対0の完勝でヴィッセル神戸にJ1昇格後、初勝利です。



（鈴木喜丈選手）

「J1に上がって勝ててなかった相手だったので、勝ててうれしいのと後ろがゼロで抑えれたのがよかったかなと」



（木山隆之監督）

「自分たちの持ってる力を最大限だすとそこにフォーカスして選手たちよくやってくれた実際パフォーマンスもよかったいい試合ができてよかった」



次節は17日にホームで清水エスパルスと戦います。

一方でJ3のカマタマーレは、ホームで高知ユナイテッドSCと戦いましたが、0対3で敗れました。次節はアウェーでFC今治と対戦します。