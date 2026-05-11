韓国のガールズグループ「Baby DONT Cry」が11日、都内で新ビューティーブランド「RRRing」（リリリング）の「ブランドローンチ＆ブランドアンバサダー就任発表会」に登壇した。

韓国のトップスタイリスト、ソ・スギョン氏がプロデュースを務め、本当に取り入れるべき“K−Beauty”を提案するブランド。

「Baby DONT Cry」は音楽シーンで存在感を強めている新人アーティスト。4人が登壇すると、スギョン氏が「かわいい…」と思わず声を漏らしてしまうほど、人形のような愛らしいルックスを兼ねそろえている。

発表会では「朝、自分のスイッチを入れるものは？」というお題で自身のモーニングルーティンを明かした。ミア（18）は「シートマスク」と回答。「むくみを取る専用のシートマスクをするのが朝のルーティンです。むくみを完全に取った状態でメークを始めるんですけど、メークでは『リキッドグラム アイシャドウ』を指で目の上にトントンって乗せてあげると、キラキラのポイントができるので、気分が上がってとても好きです」と商品名を挙げてアピール。

クミ（18）は「部屋の換気」で、換気の後は体を動かしているという。「私は運動することも好きなので軽く運動して気分をすっきりさせます。その後に軽くスキンケアをして『メルティング ハートデューイ ティント』で血色感をプラスすると気持ちよく1日をスタートできます」と力説した。

ベニ（17）は「むくみケア」とし「必ず軽くストレッチをして、肩や首をほぐすとむくみケアになります」とこだわりを説明。イヒョン（20）は「水とビタミン」とし、「朝起きたらコップ1杯の水を欠かさず飲むようにしています。そしてビタミンも必ず取るように心がけています」と美意識の高さが光った。