◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節 横浜ＦＭ１―１（ＰＫ４―５）鹿島（１０日・日産スタジアム）

東地区の首位に立つ鹿島は横浜ＦＭを１―１で迎えたＰＫ戦で下した。後半アディショナルタイム５分にＦＷレオセアラが意地の同点ゴールを決め、ＰＫ戦ではＧＫ早川友基が相手３番手のキックをセーブした。

採点と寸評は以下の通り。

鬼木達監督【５・５】前半から苦戦もサイドバック林、ボランチ荒木、１７歳吉田起用など攻撃的采配で何とか勝ち点２。次節勝利で１位確定の「王手」状態に

ＧＫ早川友基【６・５】同点直後に痺れる指先セーブ。ＰＫ戦でも活躍

ＤＦ濃野公人【５・５】刈り取れなかったところからの失点は不運要素もあったが、全体的に戦術に埋もれてしまった印象

ＤＦ植田直通【５・０】持ち場を離れて潰せずの失点は東京Ｖ戦と同じ。ファウル覚悟のプレーも必要

ＤＦキムテヒョン【５・５】後半は対角をうまく使ったが、特に前半はロングフィードが一山越えず、相手に渡す場面が散見

ＤＦ安西幸輝【５・５】「使う側」としてもう１つアイデアを生みたかったところ。相手の右サイドハーフに特に何もやらせなかっただけに

ＭＦ樋口雄太【５・０】スムーズな前進が出来た場面はほとんどなし。単調で単発なプレー

ＭＦ柴崎岳【５・０】受け手と出し手の関係性が改善されないまま時が経つ

ＭＦ松村優太【５・０】前線４枚の動きが似たり寄ったりで、個性が見られず。先発出場時のスピードの生かし方はもう一工夫ほしい

ＭＦ師岡柊生【５・０】ＣＦと左ＭＦでプレー。前節緊急出場の影響は拭えず、さすがに体が重くキレがなかった

ＦＷ鈴木優磨【５・５】味方と合わない場面も多く、チームとして攻撃のアクセルを踏むタイミングがそろわなかった

ＦＷレオセアラ【７・０】困った時のセットプレーであり、困った時のレオセアラであり。１位王手に繋がる価値あるゴール

ＭＦ林晴己【６・０】後半１１分ＩＮ。サイドハーフでスタートし、途中からサイドバックへ。損な役回りも多いタイプだが、一つ殻を破りたいところ

ＭＦ三竿健斗【６・０】後半２２分ＩＮ。荒木とのセットは補完性が高く、ジリジリと停滞感を打破

ＭＦ荒木遼太郎【６・０】後半２２分ＩＮ。ボランチ起用に応えて全体を押し上げ、ＦＫで同点ゴールをアシスト

ＭＦチャヴリッチ【６・０】後半２２分ＩＮ。右サイドのスペースをうまく使い、同点ゴールに繋がるＦＫも獲得。ＰＫも相変わらず失敗の気配なし

ＦＷ吉田湊海【６・０】後半３４分ＩＮ。トレーニングの姿勢、ユース試合での爆発ぶりを買われての起用、とのこと。片鱗は見せた

須谷雄三主審【６・０】キックオフ直後に揉め事発生は頭を抱えたくなっただろうが、終始うまくコントロールした印象

※平均は５・５〜６・０点。（採点・岡島 智哉）