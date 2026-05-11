開催：2026.5.11

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 3 - 6 [タイガース]

MLBの試合が11日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとタイガースが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はノア・キャメロン、対するタイガースの先発投手はブレナン・ハニフィーで試合は開始した。

2回表、8番 李灝宇 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでタイガース得点 KC 0-1 DET、1番 マシュー・ビアリング 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 KC 0-3 DET

3回裏、3番 ビンセント・パスクアンティノ 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 1-3 DET、5番 カーター・ジェンセン 初球を打ってライトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 KC 2-3 DET

4回裏、1番 マイケル・ガルシア 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 3-3 DET

6回表、9番 ゲージ・ワークマン 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでタイガース得点 KC 3-5 DET

7回表、6番 ウェンセール・ペレス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 KC 3-6 DET

試合は3対6でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのエマヌエル・デヘススで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はロイヤルズのニコラウス・ミアーズで、ここまで2勝2敗0S。タイガースのジャンセンにセーブがつき、0勝2敗7Sとなっている。

ここまでロイヤルズは19勝22敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区3位。一方タイガースは19勝22敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-11 11:28:22 更新