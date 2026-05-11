【セブン限定】アイスからコーンまで鉄観音茶尽くしの「ハーゲンダッツ クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー」が登場

セブン‐イレブン･ジャパンは、ハーゲンダッツ ジャパンと共同開発した「ハーゲンダッツ クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー」を、全国のセブン‐イレブン店舗で5月12日から順次、数量限定発売する。

「クリーミーコーン」シリーズは、2017年に登場したセブン‐イレブン限定のコーン形状のアイスクリーム。クリーミーなアイスクリームとサクサクのワッフルコーンの組み合わせが特徴で、毎年、限定共同開発商品として発売している。

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◆ハーゲンダッツ クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー

価格:383円(税込413.64円)

発売日:5月12日〜順次

販売エリア:全国 ※数量限定

若年女性を中心に人気の高い「鉄観音ミルクティー」をアイスクリームにアレンジした、濃厚なお茶の味わいと香りが楽しめるクリーミーコーン。鉄観音ミルクティーアイスクリームを鉄観音コーティングと鉄観音コーンで包んだ。アイスからコーンまですべてに鉄観音の茶葉やエキスパウダーを使用しており、鉄観音茶の甘さや香ばしさも感じられる。

パッケージは、台湾のマジョリカタイルをモチーフに、アジアンな雰囲気を感じられるデザインに仕立てた。

※マジョリカタイル=19世紀後半にヨーロッパで流行した装飾様式で、『鮮やかな色彩の釉薬(うわぐすり)』を厚くかけた陶器(マジョリカ焼)やタイルが特徴。植物・果物・動物など自然モチーフを、立体的なレリーフ表現と明るい多色彩で華やかに仕上げるのが典型で、建築の外装タイルや室内装飾、器などに多く使われてきた。