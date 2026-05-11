全国の淑女と“おビンタ決闘”可能に　「薔薇と椿」が“お通信対戦”を実装

インディーゲームパブリッシングブランド「PLAYISM」は、Nintendo Switch向けビンタバトルアクションゲーム「薔薇と椿 〜お豪華絢爛版〜」のアップデートを2026年6月に実施し、新たに「お電波通信対戦編（オンライン対戦モード）」を実装することを発表しました。

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■ 遠く離れた淑女たちと華麗なるおビンタ決闘

「薔薇と椿」は、プレイヤーが華族・椿小路家に関わる一員となり、それぞれの目的を達成するために立ちはだかる人々との「ビンタ決闘」を制していくという、シリアスかつ滑稽なアクションゲーム。Joy-Conを縦持ちで振るか、画面をスワイプすることで、相手に強烈なビンタをお見舞いします。

これまで、2人でのビンタ対決はJoy-Conをおすそ分けするローカル対戦のみの対応でしたが、今回発表されたアップデートにより、待望のオンライン通信対戦が可能に。

追加されるオンライン通信対戦では、ランダムマッチングによって見知らぬ相手と腕試しができるほか、ルームコードを使用することで遠く離れたフレンドとの直接対決も楽しめるようになります。

■ 公式Xは「いわゆる延命よ」とユーモアたっぷりに告知

今回のアップデート発表に際し、「薔薇と椿」公式Xは、「といふわけで大型おアツプデヱトにてお通信対戦を実装することになりまして」とキャラクターさながらの口調で報告。さらに「新たなお話お追加を期待された方はごめんあそばせ。いわゆる延命よ、エン☆メイ」と、自虐を交えたユーモアたっぷりのコメントを投稿し、ファンを沸かせています。

「薔薇と椿 〜お豪華絢爛版〜」はMy Nintendo Storeにて、ダウンロード版が1650円（税込）で販売中。なお、オンライン対戦を利用するには別途「Nintendo Switch Online」（有料）への加入が必要です。全国の淑女たちと繰り広げられる、熱きおビンタバトルの幕開けはもうすぐです。

＜参考・引用＞

薔薇と椿（公式）（@Bara_to_Tsubaki）

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051103.html