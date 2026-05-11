モンスター・ヴァース最新作、映画『ゴジラxコング：スーパーノヴァ（原題）』の米国公開まで一年を切った。撮影は2025年春から秋にかけて実施され、すでに終了しているが、作品は謎のベールに包まれている。

この続編をもっともよく知るであろう人物のひとりが、前作『ゴジラxコング 新たなる帝国』（2024）から獣医トラッパー役として続投するダン・スティーヴンスだ。米では、「戻ってこられてすごく嬉しい」と語り、わずかな言葉で期待感をあおった。

「トラッパーはとても楽しいキャラクターなので、彼を再び登場させられて本当に楽しかったです。次の映画はとんでもなく素晴らしいものになるでしょう。皆さんが大好きなものすべてと、それ以上のものが待っています。」

本作にはゴジラとコングのほか、東宝ゴジラ映画シリーズからスペースゴジラが登場する。その一方で人間のキャラクターも充実させ、怪獣バトルのみならず人間ドラマも強化するといわれている。スティーヴンス演じるトラッパーもその一角を担うことになるだろう。

出演者は獣医トラッパー役のダン・スティーヴンスをはじめ、「THE LAST OF US」のケイトリン・デヴァー、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」や『オッペンハイマー』（2023）のマシュー・モディーン、『28年後... 白骨の神殿』（2026）のジャック・オコンネル、『罪人たち』（2025）のデルロイ・リンドー、そして『ジュラシック・パーク』シリーズの名優サム・ニール。

監督は『アイ・アム・マザー』（2019）の新鋭グラント・スピュートリ、脚本は『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』（2022）『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021）のデイヴ・キャラハムが手がけた。

映画『ゴジラxコング：スーパーノヴァ（原題：Godzilla x Kong: Supernova）』は2027年3月26日に米国公開予定。

Source: