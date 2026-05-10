阪神は１０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）に３―０で快勝し、連敗は２でストップ。首位・ヤクルトが敗れたため、ゲーム差は１に縮まった。

投打の不調も響き、チームは直近５戦で１勝４敗と停滞ムード。苦境を救ってくれたのは、投打で猛虎の看板を背負う２人の千両役者だった。

先発・才木浩人投手（２７）は、好調を持続する相川ベイ打線を７回３安打１四球無失点と完全制圧し、今季４勝目（１敗）。１５０キロ台中盤の剛速球を軸に、パワーピッチで１１２球を投げ切った。打撃でも５回一死一、三塁で迎えた第２打席で、カウント０―２まで追い込まれながら、白球を一塁線ギリギリに転がすセーフティースクイズ（記録は野選）を見事に決め、先制の１点をゲット。「追い込まれていたので『ヤバいな〜』と思っていたんですが、うまくいきました」とお立ち台で白い歯を見せた。

才木と並ぶ虎屈指のパワータイププレーヤーといえば、４番・佐藤輝明内野手（２７）。直近５戦で６四球と、相手バッテリーから勝負を避けられる強打者ゆえのジレンマに直面していた。だが、６回一死の第３打席、外角低めへ沈む難しいシンカーを見事にとらえ、白球は浜風を切り裂きながらバックスクリーン左へ。「いいところで打てた」と振り返った１０号ソロでセ単独トップに立つとともに、入団から６年連続となる２桁アーチをマークした。

本拠地でのカード３連敗だけは何が何でも避けたかった一戦。藤川監督も「地味に見えるような試合展開を勝ち取るのが、タイガースの野球。次の神宮でどうなるかですね」と語り、首位攻防となる次カードの対ヤクルト２連戦（１２、１３日＝神宮）を見据えた。