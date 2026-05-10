セリアのこれ…ただのキーホルダーじゃない！必需品をおしゃれに持ち運べる便利ホルダー

タオルや 手袋 、日傘はバッグの中を圧迫するので、持ち運び方には悩むところですよね…。そんな悩みを解消してくれる 便利 なマルチホルダーをセリアで発見しました！小物をおしゃれに持ち運べる、 アウトドア ライクなパラコード風デザイン。カラビナ付きで、ベルトループやバッグに付けて、楽に持ち運べますよ！

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商品情報

商品名：アウトドアパラコード風マルチホルダー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：全長17.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4539314535688

セリアで見つけたおしゃれなマルチホルダーが便利すぎる！

タオルや帽子、日傘が欠かせないこれからの季節。そういったアイテムはバッグの中を圧迫するので、筆者自身も持ち歩き方に悩んでいました。

そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアで発見！『アウトドアパラコード風マルチホルダー』をご紹介します。

ちょっとした荷物をおしゃれに持ち運べる、パラコード風デザインのマルチホルダーです。筆者が訪れた店舗では、キーホルダー売り場に陳列されていました。

トレンドを押さえた、アウトドアライクなルックス。実用性だけでなく、ファッションのアクセントとしても優秀です。

付属のコードストッパーをキュッと締めるだけで、吊るしたいもののサイズに合わせて、しっかり固定できます。

輪っかに通して締めるだけのシンプルな構造で、タオルやグローブなど、形状を問わず素早くセットできるのが強み。

もちろん、アウトドアシーンだけでなく普段のお出かけにも重宝します。

ベルトループやバッグに取り付けて楽にアイテムを持ち運べる！

カラビナがついているので、ベルトループやバッグの金具にワンタッチで吊るせます。

無機質なフックではなく、パラコードの編み込みデザインで、大人カジュアルなコーディネートにマッチ。キーホルダーのような見た目なので、普段使いしやすく気軽に持ち運べます。

置き場所に困るタオル、手袋、形状にもよりますが日傘などを、アクセサリー感覚でバッグに外付けできるスマートさがお気に入り！フェスやキャンプ、あるいは日常のお散歩シーンまで幅広く活躍してくれること間違いなしです。

今回は、セリアの『アウトドアパラコード風マルチホルダー』をご紹介しました。

デザイン性と実用性を兼ね備えた、お出かけを楽にしてくれる便利グッズ。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。