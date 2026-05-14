「ドジャース２−６ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が５３打席ぶりの７号アーチを放ったゲーム。一塁を回ったところで珍しく天をあおぐようなポーズを見せたが、試合後の会見でロバーツ監督は「安堵、笑顔、笑っていた」と評した。ドジャース移籍後、最も苦しかったと言っても過言ではないスランプ。そこから解き離れた心境が、一塁を回った大谷からにじみ出た。天を仰ぎながら安堵の表情を