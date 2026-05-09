元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が、ロケ中の大けがから復帰したサッカー元日本代表でタレントの前園真聖との２ショットを公開した。

９日までにインスタグラムで「ゾノさん、おかえりやさい ２ヶ月ぶりの丸園音楽堂でした」と報告。「ゾノさんが不在の間にも、福田さん、ＪＯＹさんにお願いしＭＣをできたこと感謝いたします」と代役に感謝し、「ゾノさん、会った瞬間毎日のリハビリの頑張りが目に見えるほどの努力の血管が目の前にありました ゾノさんは家族のような存在なので、本当に復帰、これからますます回復してフルパワーでのゾノさんを期待してます」と前園への思いを明かし、前園が花束を持った２ショットなどをアップした。

続けて「なんか、ほっ。そして、終始笑いが止まらず、、、、、やばすぎました笑 ぜひ丸園音楽堂、みなさまよろしくお願いします」と呼びかけた。

この投稿には前園自身も反応し「久しぶりにいつもの楽しい時間になりました！ありがとう」とコメントした。他にも「さすがアスリート！復活が早い」「しっくり来るなぁー」「ゾノさんおかえりなさい」「見るからに楽しそう」などの声が寄せられている。