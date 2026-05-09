「執念が伝わってきた」先発の日本代表10番は惜しいシュートも…ドルトムント戦のパフォーマンスを現地メディアは「まずまず」と評価

「執念が伝わってきた」先発の日本代表10番は惜しいシュートも…ドルトムント戦のパフォーマンスを現地メディアは「まずまず」と評価