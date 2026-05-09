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YouTubeチャンネル「たけこち夫婦｜タイ🇹🇭プーケット移住」が「家賃公開！新築戸建4LDKルームツアー」と題した動画を公開した。動画では、TAKEとKOCHIの2人が、プーケットで3回目となる引っ越し先の新居をルームツアー形式で紹介し、物件の決め手や家賃交渉の裏側を語っている。



新居は、新築の4LDKに駐車場と庭が付いた2階建ての戸建て物件。1階のダイニングには重厚感のある6人掛けのテーブルが置かれ、木目調の床が温かみを演出している。リビングには足を伸ばしてくくつろげる大型のカウチソファと、60インチ以上の壁掛けテレビを完備。さらに、扉で仕切れるキッチンには大型冷蔵庫やオーブンなどの新しい家電に加え、食器類もフル装備で用意されている。



2階には、広いバルコニー付きの仕事部屋や、ダブルベッドを備えたゲスト用の寝室とシャワールームがある。夫婦の寝室となるマスターベッドルームはシックで高級感のある内装で、「オーバースペック」と2人が語るほどゆったりとしたベッドやテレビが配置されている。各部屋にエアコンが完備されているほか、24時間常駐の警備員やセキュリティーシステムも導入されており、防犯面でも安心して暮らせる環境が整っている。



動画の終盤では、気になる家賃が月額45,000バーツ（約22万円）であることを公表。元々は55,000バーツだったが、オーナーとの交渉で大幅な値引きに成功したという。KOCHIは交渉のポイントについて「オーナーさんに好かれる」ことが重要だと説明し、入居の意志や自分たちが綺麗に使うアピールポイントを丁寧に伝える姿勢がカギだと語った。



家具家電やWi-Fi、共用部のプールやジムの利用料まで全て含まれた充実の物件。海外移住のリアルな住環境と家賃交渉のコツは、将来的な海外生活やプーケットでの暮らしを検討している人にとって、大いに参考になりそうだ。