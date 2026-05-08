ドラゴンゲート８日の後楽園大会で極悪軍「我蛇髑髏」の悪の絆に亀裂が走った。

この日のメインイベントでは我蛇軍のＩＳＨＩＮ、加藤良輝組が、アジアタッグ王座（現王者は堀口元気＆神田裕之）への挑戦権をかけてＪＡＣＫＹ ＫＡＭＥＩ、Ｒｉｉｉｔａ組と激突。我蛇軍のセコンドには菊田円、ＫＡＩ、ジェイソン・リー、箕浦康太の４人がついた。

一進一退の攻防が続いたリングは、ＫＡＩがレフェリーの足を引いて排除したことで混沌状態に。ＩＳＨＩＮが凶器の鉄板でＲｉｉｉｔａの脳天を貫こうとしたが、ここでなんと箕浦に鉄板を奪い取られた。

故意か過失か、ＩＳＨＩＮは箕浦からの鉄板攻撃を食らい、ピンチに陥る。それでも加藤が救助に入って、Ｒｉｉｔａにパウダー攻撃を発射。その隙にＩＳＨＩＮが急所攻撃から逆さ押さえ込みを決めて３カウント。薄氷の勝利をつかんだ。

試合後マイクを握ったＩＳＨＩＮは喜びもつかの間「箕浦、お前だよ！ 何ださっきのあの鉄板は。お前わざとだろ！」と迫る。箕浦からは「反則しないとこんな奴に勝てねえのか。俺とジェイソンだったら実力だけでこいつら潰せるぞ」と反論され、一触即発の状態になった。

ここで我蛇軍リーダーの菊田が仲裁に入って２人をいさめようとするが、箕浦は「菊田、お前なら俺らのことをわかってくれると思ったのに…。そんなんだったら俺とジェイソン、我蛇髑髏抜けてやってもいいんだぞ」とポツリ。「俺たち我蛇髑髏もバラバラになるのは時間の問題だな」と言い残してリングを後にした。極悪軍に不協和音が響いている。