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¡¦TANGO NOIR -JAZZ-¡Ú20th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1987Ç¯2·î4ÆüÈ¯Çä)¡¡¡Ú¿·Ï¿¡Û
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¡¦I MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡Ú25th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1988Ç¯11·î1ÆüÈ¯Çä)
MV¡§https://www.youtube.com/watch?v=FaI87j54_rA
¡¦Æó¿ÍÀÅ -JAZZ-¡Ú29th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1991Ç¯3·î25ÆüÈ¯Çä)
MV¡§https://www.youtube.com/watch?v=eXgfZJJs3jQ
¡¦·î²Ú -JAZZ-¡Ú33th¥·¥ó¥°¥ë¡Û¡Ê1994Ç¯10·î5ÆüÈ¯Çä¡Ë
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MV¡§https://www.youtube.com/watch?v=nfhtK-vvids
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